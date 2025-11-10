Galingas dvigubas dublis negelbėjo D. Sabonio nuo triuškinančio pralaimėjimo

Lietuvio atstovaujamas „Sacramento Kings“ (3/7) klubas namuose 117:144 (25:31, 29:40, 30:40, 33:33) nepasipriešino „Minnesota Timberwolves“ (6/4) ekipai.
Taiklumu nežibėjęs D.Sabonis per beveik 30 minučių pelnė 20 taškų (5/15 dvit., 0/2 trit., 10/12 baud.), atkovojo 13 kamuolių, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir 3 kartus suklydo.
Lietuvis prieš tai buvo praleidęs 2 rungtynes dėl šonkaulių sumušimo.
Rezultatyviausiai šeimininkų gretose pasirodė Zachas LaVine‘as, kuris surinko 26 taškus (4/8 dvit., 6/9 trit.), 4 sugriebtus kamuolius bei 2 rezultatyvius perdavimus.
Mineapolio klubą į priekį vedė Anthony Edwardsas. Gynėjas pelnė 26 taškus (2/5 dvit., 5/11 trit., 7/8 baud.), atkovojo 4 kamuolius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.
Prieš D.Sabonį stumdęsis Rudy Gobertas pasižymėjo 19 taškų (9/10 dvit., 1/2 baud.), 12 atkovotų kamuolių ir 5 blokais.
Sakramento klubas su 3 pergalėmis Vakarų konferencijoje rikiuojasi 11-oje vietoje, „Timberwolves“ laimėję 6 rungtynes užima 7-ąją vietą.
„Kings“: Zachas LaVine'as 26, DeMaras DeRozanas 22, Domantas Sabonis 20.
„Timberwolves“: Anthony Edwardsas 26, Jadenas McDanielsas 21, Rudy Gobertas ir Juliusas Randle'as po 19.
Domantas SabonisAnthony EdwardsasRudy Gobertas
Rodyti daugiau žymių