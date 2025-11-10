Mirė NBA ir olimpinis čempionas L. Wilkensas

Mirties priežastys nėra atskleidžiamos, tačiau pranešama, jog L.Wilkeinsas mirė ramiai, apsuptas šeimos.
Krepšinio legenda lygoje praleido 47 metus – 15 sezonų kaip žaidėjas ir 32 kaip treneris.
L.Wilkensas net 9 kartus pateko į „Visų Žvaigždžių“ komandas, kartą buvo lygos lyderis pagal rezultatyvius perdavimus.
1969–1972 ir 1974–1975 metais L.Wilkensas vienu metu buvo žaidžiantis komandos treneris „Seattle SuperSonics“ ir „Portland Trail Blazers“ komandose.
1979 metais NBA legenda su „SuperSonics“ ekipa tapo NBA čempionu.
Taip pat strategas 1992 metais kaip asistentas tapo olimpiniu čempionu, o 1996 metais JAV rinktinę link aukso jau vedė kaip vyriausiasis treneris.
L.Wilkensas yra vienas iš penkių žmonių patekusių į krepšinio „Šlovės muziejų“ tiek kaip krepšininkas, tiek kaip treneris.
Seattle SuperSonicsPortland Trail BlazersNBA
