Moterų rinktinės startas Molėtuose: nuotaika ir dvasia – išskirtinė

Rinktinės vyr. treneris Vilius Stanišauskas stovyklos pradžioje pabrėžė, jog pozityvių emocijų netrūksta:
„Smagu susitikti su visomis žaidėjomis po vasarą vykusio Europos čempionato. Taip pat naudinga sezono metu pakeisti aplinką. Nuotaika ir dvasia rinktinėje išskirtinė – džiaugiuosi tuo.“
Nors Lietuvos moterų rinktinė į 2027 m. mūsų šalyje vyksiantį Europos čempionatą yra patekusi šeimininkių teisėmis, atrankos rungtynių rezultatai vis tiek gali turėti įtakos ateityje, kai komandos bus skirstomos pagal pajėgumą į krepšelius.
„Jau per pirmąją treniruotę minėjau, jog atvažiavome čia rimtam darbui – norime kuo geresnės vietos savo grupėje. Artėjančios rungtynės nėra tik šiaip pasižaidimas – jos tikrai svarbios, ir tai akcentuosime kiekvieną dieną“, – kalbėjo V. Stanišauskas.
Lapkričio 16 d. Lietuvos moterų rinktinė „Twinsbet“ arenoje Vilniuje sieks revanšo prieš Europos čempionę Belgijos komandą. Išskirtiniame sporto ir muzikos renginyje nuotaiką kurs „Eurovizijos“ dalyvis Jurijus Veklenko, o aktyviausi ir originaliausi sirgaliai turės galimybę laimėti kelionę į Londoną kartu su vyrų rinktine.
„Belgijos rinktinės sudėtis dar nėra paskelbta, bet tikrai eisime kovoti. Motyvacijos niekada netrūksta, kai žaidi už Lietuvą, o kai varžovės – Europos čempionės, tai dar labiau įkvepia. Aišku, eisime kovoti dėl pergalės“, – sakė V. Stanišauskas.