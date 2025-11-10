Skamba vis garsiau: D. Sabonio dienos „Kings“ suskaičiuotos

Tokios kalbos pasklido po nesėkmingo „Kings“ starto pirmenybėse ir turėtos D.Sabonio traumos. Po jos lietuvis nerodo itin galingo žaidimo ir ekipa niekaip negali rasti variantų, kaip geriausiai išnaudoti savo lyderį.
Sveikatos problemų sezono starte turėjęs D.Sabonis dabar vidutiniškai per 34 minutes pelno po 15,3 taško, atsikovoja po 14 kamuolių ir atlieka 3,9 rezultatyvaus perdavimo.
Pastarasis rezultatas D.Saboniui yra prasčiausias per pastaruosius 9 sezonus: praėjusiame sezone jis atlikdavo 6 rezultatyvius perdavimus per rungtynes, o dar anksčiau jo vidurkis siekė 8,2 perdavimo.
Šiame sezone „Kings“ po 13 turų yra iškovoję vos 3 laimėjimus ir yra tarp autsaiderių.
29-erių D.Sabonis šiame sezone turėtų uždirbti 42,3 mln. JAV dolerių, o jo kontraktas galioja iki 2028 metų vasaros.