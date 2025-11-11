„Žalgirio“ varžovų treneris išskyrė vieną aspektą: „Jei to nedarysi, turėsi bėdų“

„Olympiakos“ vyr. treneris Giorgios Bartzokas teigė, kad rungtynės su Tomo Masiulio treniruojama komanda bus fiziškos. Jeigu Pirėjo krepšininkai neatsakys tuo pačiu, jų gali laukti pralaimėjimas.
„Be abejonės tikiuosi fiziškų rungtynių su daug kontakto. Mačas bus toks, nes tokį jį diktuoja „Žalgiris“. Jeigu to nedarysi, turėsi bėdų“, – pokalbyje po treniruotės su Graikijos žiniasklaida sakė strategas.
Didžiausia tema „Olympiakos“ stovykloje – buvęs žalgirietis Keenanas Evansas. 29-erių amerikietis sekmadienį Graikijos lygos rungtynėse su „Karditsa“ sužaidė pirmąsias oficialias rungtynes Pirėjo komandoje, prieš tai praleidęs 18 mėnesių dėl Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) patirtos traumos dar atstovaujant „Žalgiriui“.
G. Bartzokas pripažino – pagal pirminį planą K. Evansas trečiadienį žaisti neturėjo, tačiau situaciją keičia gynėjo Franko Ntilikinos trauma.
„Visų pirma, neturėjau ketinimų jį naudoti. Maniau, kad daugiausia, kiek galime, buvo leisti jam žaisti sekmadienio mače su „Promitheas“ ir kitą savaitę Eurolygoje, tačiau, deja, F. Ntilikina turi šlaunies dvigalvio raumens bėdą – todėl jis po pirmojo kėlinio lygos mače nebežaidė. Jo rytoj nebus, todėl K. Evansas bus dvyliktuke.
Ar naudosiu jį, priklausys nuo rungtynių, – aiškino G. Bartzokas. – Jau sakiau, kad iš esmės neketinau to daryti, tačiau „iš reikalo“ turėsiu. Net neverta sakyti, kad jis buvo labai patenkintas savo debiutu. Visgi nėra taip, kad paspaudei mygtuką ir turi, jis dar turi progresuoti, reikia žiūrėti, kaip žaidžia, treniruojasi, vengia blogų dalykų. Jaučiamės optimistiškai – jis atlieka puikų darbą ir yra konkurencingas grupės narys.“
Simbolinės rungtynės trečiadienį bus ir „Žalgirio“ centrui Moses Wrightui, kuris pastaruosius du sezonus atstovavo būtent Pirėjo klubui.
Paklaustas, ar tikisi savo buvusio auklėtinio „sprogimo“ puolime, G. Bartzokas užtikrintai patvirtino to laukiąs.
„Šimtu procentų. Jis turi puikus įgūdžius puolime. Jeigu žaidžia 15-20 minučių, nespėsi pastebėti, kaip turės 15 taškų. Jis išlaiko gerą savo pasirodymų balansą. Esame labai patenkinti jo tobulėjimu, – sakė treneris. – Jis yra pagrindinis centras, bet pas mus to gauti jis negalėjo. Jis praėjusiais metais turėjo tam tikrų sveikatos bėdų, kurios jį kankino. Visi čia mylime jį ir palaikome labai gerą santykį su juo. Esame labai laimingi, kad jis ten gerai žaidžia.“
G. Bartzokas buvo paklaustas ir apie spalio mėnesio Eurolygos MVP tapusį žalgirietį Sylvainą Francisco, vidutiniškai per rungtynes renkantį po 14,9 taško, 6,8 rezultatyvaus perdavimo ir 18,9 naudingumo balo.
„Tai turės didelį efektą, – apie S. Francisco stabdymą kalbėjo patyręs treneris. – Jis yra pagrindins pleimeikeris, jis ir pildo, ir kuria, žaidžia greitai, pasitiki savimi. Norint prieš jį gerai gintis turi būti sistemiškas ir nuoseklus. Net jeigu jis atranda būtų pelnyti taškus, turi toliau laikytis plano. Jis turėjo itin daug įtakos jų didžiosiose pergalėse.“
