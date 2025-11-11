Apie prašomus žaidėjus Lietuvos rinktinei nieko nežinantis T. Masiulis prakalbo apie alinančią savaitę

Eurolyga 2025
2025-11-06
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
81
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
67
Rungtynių statistika
2025-11-06
21:00
BC Dubai
BC Dubai
97
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
109
Rungtynių statistika
2025-11-06
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
87
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
76
Rungtynių statistika
2025-11-06
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
107
„Monaco“
„Monaco“
112
Rungtynių statistika
2025-11-06
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
82
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
86
Rungtynių statistika
2025-11-07
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
93
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
97
Rungtynių statistika
2025-11-07
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
86
„Valencia“
„Valencia“
77
Rungtynių statistika
2025-11-07
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
80
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
71
Rungtynių statistika
2025-11-07
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
92
Madrido „Real“
Madrido „Real“
101
Rungtynių statistika
2025-11-11
19:00
BC Dubai
BC Dubai
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-11-11
22:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-11-11
22:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-11
22:30
„Valencia“
„Valencia“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-11-11
22:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-11-11
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-11
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-12
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-12
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-11-12
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-11-13
22:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-11-13
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-13
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
„Valencia“
„Valencia“
2025-11-13
22:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-13
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-14
19:00
BC Dubai
BC Dubai
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-14
20:00
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-14
22:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-14
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-11-14
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
SportasKrepšinis

Apie prašomus žaidėjus Lietuvos rinktinei nieko nežinantis T. Masiulis prakalbo apie alinančią savaitę

2025 m. lapkričio 11 d. 11:57
Lrytas.lt
Kauno „Žalgirio“ krepšininkai šią savaitę ir vėl kibs į Eurolygos dvigubų savaitės mačų mūšius, o pirmuoju jų varžovu trečiadienį bus galingasis Pirėjo „Olympiakos“.
Daugiau nuotraukų (12)
„Laukia labai stiprus varžovas, su giliomis tradicijomis. Jau eilę metų jie žaidžia finalo ketvertuose, tad prie jų žiūrovų nebus lengva, bet tai bus geras mums pasitikrinimas. Svarbiausia bus stabdyti jų kamuolio judėjimą ir atsakyti į jų fiziškumą. Būtent „Olympiakos“ išsiskiria savo fizine jėga“, – prieš skrydį į Pirėjų būsimą kovą apibendrino Kauno ekipos strategas Tomas Masiulis.
Tomo Masiulio auklėtiniai sieks pratęsti pergalių seriją šio sezono Eurolygoje: kauniečiai pastaruoju metu iš eilės įveikė „Barcelona“, Bolonijos „Virtus“, Vilerbano ASVEL ir „Valencia“, tačiau šįkart jiems teks grumtis su tiktai sudėtingu oponentu.
Per pastaruosius penkis tarpusavio mačus kauniečiai nė karto nenugalėjo graikų, nusileisdami 2–19 taškų skirtumu. Prėjusiame sezone „Olympiakos“ triumfavo 92:85 ir 74:68, o iš viso per Eurolygos istoriją per 34 mačus Pirėjas laimėtoju buvo 21 kartą.
Šiame sezone „Olympiakos“ žengia arti lyderių: pirmaujantis „Žalgiris“ po devynių turų turi 7 laimėjimus, o graikai – 6.
– Pirėjus eilę metų išlaiko panašų branduolį, lieka tas pats treneris. Ar „Olympiakos“ komandos žaidimas keitėsi per tiek laiko?
– Keičiasi, bet minimaliai. Jie žaidžia su daug kamuolio judėjimo, daug prakirtimų, ieško Sašos Vezenkovo greitajame puolime bei aktyviai ginasi. Nėra braižas daug pasikeitęs.
– Į „Olympiakos“ gretas sugrįžta Keenanas Evansas – gali jis gali pakeisti graikų klubo žaidimą?
– Jeigu jis sveikas ir pasiruošęs, jis gali pakeisti visą komandos veidą. Jiems reikėjo dar vieno žaidėjo su kamuoliu. Žinome iš „Žalgirio“ kaip ir kiek ir kaip jis gali žaisti, tai tikrai jis bus svarbus žaidėjas.
– Į rotaciją sugrįžo Dovydas Giedraitis. Kokias pagrindines jo užduotis matote komandoje ir kokios jo stiprybės?
– Visų pirma, tai, ką jis čia užsitarnavo praėjusiame sezone savo gynyba. Mes laikėme jį vienu iš topinių gynėjų sezono pradžioje. Jo gynybą ir žaidimą su kamuoliu galime išnaudoti kur kas daugiau. Tą bandysime daryti. Tai yra žaidėjas, kuris gali stabdyti geriausius varžovų žaidėjus.
– Kokia N.Williamso-Gosso situacija?
– Jis nevažiuoja į šios dvigubų mačų savaitės mūšius. Šią savaitę jis dar tikrai nežais.
– Dviguba Eurolygos savaitė išvykoje – viena iš jų į Pirėjų, kita – į Dubajų. Kaip atrodo treniruočių procesas komandoje tokioje situacijoje?
– Šiandien turėsime treniruotę, po kurios skrendame į Pirėjų. Rytoj vėl treniruotė rytinę, vakare žaidžiame rungtynes. Kitą dieną vėl keliaujame ir net nebus kada ketvirtadienį sportuoti. Nes visą dieną bus kelionė. Galbūt fizinio pasirengimo treneriai padarys viešbutyje atstatomąją treniruotę.
Kitą dieną žaidžiame ir tai tikrai yra sunku net ir treneriams. Treneriams iš kelionės pusės. Suprantu, kaip sunku ir žaidėjams, kai turi tiek keliauti, atlaikyti krūvius ir būti maksimaliai pasiruošę. Visiems sąlygos vienodos.
– Dubajaus komanda šią savaitę turės viena diena poilsio daugiau, nes ais antradienį. Ar čia didelis jų pranašumas prieš kauniečius?
– Manau, kad nemažas pranašumas. Tu turi dvejas rungtynes namuose, o kita komanda keliauja, turi 6–7 valandų kelionę ir dar turi viena diena mažiau atsistatymui. Tai didelis pranašumas dėl atsistatymo. Kaip ir minėjau, nieko negalime pakeisti ir bandome šitoje situacijoje būti pasiruošę kaip įmanoma geriau.
– Ar ši pirmoji kelionė į Dubajų yra kažkuo išskirtinė?
– Kol kas ne. Kol nepatyriau ilgų skrydžių – tai ne. Žinau, kad žaidėjams yra nežmoniškai sunku. Bet visos komandos keliauja taip pat ir reikia prisitaikyti.
– Du pralaimėjimai buvo patirti prieš taip pat labai gerai fiziškai pasirengusias komandas. Kokios klaidos buvo iš pralaimėjimų įvardintos ir kas pasimokyta iš jų?
– Visų pirma, bandome žaidėjams pasakyti, kad jeigu ant tavęs lipa varžovas, tu turi pirmas lipti, dėti ne žingsnį atgal, o į priekį. Mes turime atsakyti tuo pačiu. Jeigu tu bėgsi tiesiai, tau niekas neleis priimti kamuolio.
Turi kažką padaryti prieš tai. Kuo geresnis gynėjas, tuo daugiau žingsnių turi žengt į kitą pusę, kad priimtum kamuolį ten, kur tu nori žaisti. Elementarūs dalykai, bet bandome išaiškinti žaidėjams, kad nieko lengvo niekas neduoda.
– Ar sulaukė „Žalgiris“ paklausimų iš šalies krepšinio vadovbės dėl žaidėjų išvykimo į nacionalinę rinktinę?
– Čia reikia klubo klausti. Aš nežinau, man niekas nieko nesakė.
Kauno ŽalgirisPirėjo OlympiakosTomas Masiulis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.