D. Giedraitis prieš dvigubą išvykų savaitę: „Reikės kiekvieno žaidėjo indėlio“

Prieš artėjančią akistatą savo mintimis apie grįžimą ant parketo ir laukiančius varžovus išsakė jau sekmadienį prieš Kėdainių klubą aikštelėje pasirodęs Dovydas Giedraitis.
„Jausmas buvo geras, tikrai smagu grįžti į aikštelę. Šiek tiek dar gal reikia laiko įsivažiuoti, bet jausmas geras“, – kalbėjo žalgirietis.
D.Giedraitis pakomentavo ir savo sveikatos būklę.
„Pavyko sugrįžti šiek tiek anksčiau nei planavome. Lapkričio 15 d. būtų 4 mėnesiai, tad viską pavyko padaryti šiek tiek greičiau – tai didelis trenerių ir gydytojų nuopelnas. Kažkiek to diskomforto dar yra, tačiau reikia dar įdėti darbo ir duoti laiko, nes vis tiek lenkiame grafiką, tai negali tikėtis, kad viskas bus tobula. Bet žaisti galiu, todėl viskas yra gerai“, – atsakė gynėjas.
D.Giedraitis pakomentavo ir šio sezono komandos įspūdį.
„Viskas tikrai labai gerai, komanda draugiška ir nesavanaudiška, dalijamės kamuoliu, todėl jausmas tikrai geras. Kaip ir sakiau, dar reikia šiek tiek laiko vienas kitą pajausti, bet sutvarkysime tai per treniruotes“, – įvertino D.Giedraitis.
Sekmadienį sugrįžęs D.Giedraitis pelnė 13 taškų bei kalbėjo apie savo rolę komandoje.
„Manau, kad labiau būsiu įžaidėjas – reikės kontroliuoti komandą. Bus ir gerų, ir blogų momentų, reikės kontroliuoti žaidimo ritmą – viskas priklausys nuo rungtynių eigos, o aš bandysiu įgyvendinti visus savo uždavinius“, – sakė gynėjas.
D.Giedraitis taip pat akcentavo ir ilgą „Olympiacos“ suolelį.
„Tai labai pavojinga komanda, visi gerai tą žinome. Jie turi ilgą rotaciją, o dabar dar grįžo ir Keenanas Evansas. Reikės stabdyti realiai visus žaidėjus – nuo Sasha Vezenkovo iki K.Evanso, jei jis rungtyniaus. Žaisime jų arenoje, bus tikrai karšta, tad laukia sunki dvikova“, – varžovų ginklus apibūdino D.Giedraitis.
Žalgirietis kalbėjo ir apie tai, kas bus svarbiausia šios dvigubos savaitės metu.
„Manau, kad kiekvieno žaidėjo indėlis bus labai svarbus. Reikia nepalūžti psichologiškai – žinome, kokios ilgos kelionės ir sunkios rungtynės laukia. Abu susitikimai išvykoje, todėl reikia psichologiškai gerai nusiteikti“, – atsakė D.Giedraitis.
„Žalgirio“ ir „Olympiacos“ akistata prasidės šį trečiadienį 21.15 val., o dvikova su Dubajaus klubu startuos penktadienį 18.00 val. Lietuvos laiku.
