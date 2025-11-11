D. Giedraitis prieš dvigubą išvykų savaitę: „Reikės kiekvieno žaidėjo indėlio“

Eurolyga 2025
2025-11-06
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
81
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
67
Rungtynių statistika
2025-11-06
21:00
BC Dubai
BC Dubai
97
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
109
Rungtynių statistika
2025-11-06
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
87
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
76
Rungtynių statistika
2025-11-06
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
107
„Monaco“
„Monaco“
112
Rungtynių statistika
2025-11-06
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
82
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
86
Rungtynių statistika
2025-11-07
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
93
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
97
Rungtynių statistika
2025-11-07
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
86
„Valencia“
„Valencia“
77
Rungtynių statistika
2025-11-07
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
80
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
71
Rungtynių statistika
2025-11-07
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
92
Madrido „Real“
Madrido „Real“
101
Rungtynių statistika
2025-11-11
19:00
BC Dubai
BC Dubai
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-11-11
22:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-11-11
22:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-11
22:30
„Valencia“
„Valencia“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-11-11
22:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-11-11
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-11
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-12
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-12
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-11-12
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-11-13
22:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-11-13
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-13
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
„Valencia“
„Valencia“
2025-11-13
22:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-13
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-14
19:00
BC Dubai
BC Dubai
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-14
20:00
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-14
22:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-14
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-11-14
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
D. Giedraitis prieš dvigubą išvykų savaitę: „Reikės kiekvieno žaidėjo indėlio“

2025 m. lapkričio 11 d. 14:08
zalgiris.lt
Žalgiriečiai jau šį trečiadienį pradės dar vieną dvigubą Eurolygos savaitę – šįkart abu susitikimai vyks svečių arenose, o pirmasis mūšis laukia su Pirėjo „Olympiacos“.
Prieš artėjančią akistatą savo mintimis apie grįžimą ant parketo ir laukiančius varžovus išsakė jau sekmadienį prieš Kėdainių klubą aikštelėje pasirodęs Dovydas Giedraitis.
„Jausmas buvo geras, tikrai smagu grįžti į aikštelę. Šiek tiek dar gal reikia laiko įsivažiuoti, bet jausmas geras“, – kalbėjo žalgirietis.
D.Giedraitis pakomentavo ir savo sveikatos būklę.
„Pavyko sugrįžti šiek tiek anksčiau nei planavome. Lapkričio 15 d. būtų 4 mėnesiai, tad viską pavyko padaryti šiek tiek greičiau – tai didelis trenerių ir gydytojų nuopelnas. Kažkiek to diskomforto dar yra, tačiau reikia dar įdėti darbo ir duoti laiko, nes vis tiek lenkiame grafiką, tai negali tikėtis, kad viskas bus tobula. Bet žaisti galiu, todėl viskas yra gerai“, – atsakė gynėjas.
D.Giedraitis pakomentavo ir šio sezono komandos įspūdį.
„Viskas tikrai labai gerai, komanda draugiška ir nesavanaudiška, dalijamės kamuoliu, todėl jausmas tikrai geras. Kaip ir sakiau, dar reikia šiek tiek laiko vienas kitą pajausti, bet sutvarkysime tai per treniruotes“, – įvertino D.Giedraitis.
Sekmadienį sugrįžęs D.Giedraitis pelnė 13 taškų bei kalbėjo apie savo rolę komandoje.
„Manau, kad labiau būsiu įžaidėjas – reikės kontroliuoti komandą. Bus ir gerų, ir blogų momentų, reikės kontroliuoti žaidimo ritmą – viskas priklausys nuo rungtynių eigos, o aš bandysiu įgyvendinti visus savo uždavinius“, – sakė gynėjas.
D.Giedraitis taip pat akcentavo ir ilgą „Olympiacos“ suolelį.
„Tai labai pavojinga komanda, visi gerai tą žinome. Jie turi ilgą rotaciją, o dabar dar grįžo ir Keenanas Evansas. Reikės stabdyti realiai visus žaidėjus – nuo Sasha Vezenkovo iki K.Evanso, jei jis rungtyniaus. Žaisime jų arenoje, bus tikrai karšta, tad laukia sunki dvikova“, – varžovų ginklus apibūdino D.Giedraitis.
Žalgirietis kalbėjo ir apie tai, kas bus svarbiausia šios dvigubos savaitės metu.
„Manau, kad kiekvieno žaidėjo indėlis bus labai svarbus. Reikia nepalūžti psichologiškai – žinome, kokios ilgos kelionės ir sunkios rungtynės laukia. Abu susitikimai išvykoje, todėl reikia psichologiškai gerai nusiteikti“, – atsakė D.Giedraitis.
„Žalgirio“ ir „Olympiacos“ akistata prasidės šį trečiadienį 21.15 val., o dvikova su Dubajaus klubu startuos penktadienį 18.00 val. Lietuvos laiku.
Kauno ŽalgirisDovydas GiedraitisPirėjo Olympiakos
