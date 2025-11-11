D. Motiejūno ekipa siekia pratęsti įspūdingą pergalių seriją: kelyje – Dubajus

Serbijos sostinės komanda, kuriai atstovauja Donatas Motiejūnas, yra pasiekusi jau septynias pergales iš eilės, o naujasis klubo treneris Saša Obradovičius Eurolygoje išlieka nepralaimėjęs.
Tuo tarpu „Dubai Basketball“ komanda turnyrinėje lentelėje šiuo metu viso labo 15-a. Nors buvo tikimasi, kad rungtynėse jau galės žaisti traumuoti Džananas Musa ir Mfiondu Kabengele, tačiau nei vienas, nei kitas komandai antradienį dar nepadės.
Kadangi tai yra pirmasis Dubajaus ekipos sezonas Eurolygoje, tai bus ir pirmasis šių ekipų tarpusavio susitikimas šiose pirmenybėse. Iki tol abi komandos žaidė Adrijos lygoje, kur praėjusį sezoną pergalę abu kartus šventė „Dubai Basketball“.
Rungtynių pradžia – 18:00 val. Jas kviečiame sekti kartu su Lrytas.
Dubai BasketballBelgrado Crvena ZvezdaDonatas Motiejūnas
