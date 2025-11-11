D. Motiejūno ekipa siekia pratęsti įspūdingą pergalių seriją: kelyje – Dubajus

Eurolyga 2025
2025-11-06
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
81
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
67
Rungtynių statistika
2025-11-06
21:00
BC Dubai
BC Dubai
97
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
109
Rungtynių statistika
2025-11-06
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
87
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
76
Rungtynių statistika
2025-11-06
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
107
„Monaco“
„Monaco“
112
Rungtynių statistika
2025-11-06
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
82
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
86
Rungtynių statistika
2025-11-07
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
93
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
97
Rungtynių statistika
2025-11-07
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
86
„Valencia“
„Valencia“
77
Rungtynių statistika
2025-11-07
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
80
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
71
Rungtynių statistika
2025-11-07
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
92
Madrido „Real“
Madrido „Real“
101
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
BC Dubai
BC Dubai
24
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
20
Rungtynių statistika
2025-11-11
22:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-11-11
22:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-11
22:30
„Valencia“
„Valencia“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-11-11
22:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-11-11
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-11
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-12
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-12
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-11-12
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-11-13
22:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-11-13
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-13
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
„Valencia“
„Valencia“
2025-11-13
22:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-13
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-14
19:00
BC Dubai
BC Dubai
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-14
20:00
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-14
22:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-14
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-11-14
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
SportasKrepšinis

D. Motiejūno ekipa siekia pratęsti įspūdingą pergalių seriją: kelyje – Dubajus

2025 m. lapkričio 11 d. 17:54
Lrytas.lt
Dešimtąjį Eurolygos turą neįprastu laiku pradeda „Dubai Basketball“ ir Belgrado „Crvena Zvezda“ dvikova.
Serbijos sostinės komanda, kuriai atstovauja Donatas Motiejūnas, yra pasiekusi jau septynias pergales iš eilės, o naujasis klubo treneris Saša Obradovičius Eurolygoje išlieka nepralaimėjęs.
Tuo tarpu „Dubai Basketball“ komanda turnyrinėje lentelėje šiuo metu viso labo 15-a. Nors buvo tikimasi, kad rungtynėse jau galės žaisti traumuoti Džananas Musa ir Mfiondu Kabengele, tačiau nei vienas, nei kitas komandai antradienį dar nepadės.
Kadangi tai yra pirmasis Dubajaus ekipos sezonas Eurolygoje, tai bus ir pirmasis šių ekipų tarpusavio susitikimas šiose pirmenybėse. Iki tol abi komandos žaidė Adrijos lygoje, kur praėjusį sezoną pergalę abu kartus šventė „Dubai Basketball“.
Rungtynių pradžia – 18:00 val. Jas kviečiame sekti kartu su Lrytas.
Dubai BasketballBelgrado Crvena ZvezdaDonatas Motiejūnas
