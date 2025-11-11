Dviejų stringančių ekipų akistata: „Virtus“ prieš „Efes“

Sezoną Duško Ivanovičiaus auklėtiniai pradėjo pergalių ir pralaimėjimų santykiu 4-2, tačiau pralaimėjo pastarąsias trejas rungtynes ir šiuo metu rikiuojasi 14-oje turnyrinės lentelės vietoje.
Tuo tarpu „Efes“ ekipa, vasarą įsigijusi ne vieną krepšininką ir pakeitusi trenerį, yra iškovojusi vos tris pergales per devynis susitikimus ir turnyrinėje lentelėje yra 16-a.
Praėjusį sezoną tarpusavio dvikovose abi pergales iškovojo „Efes“ krepšininkai, vidutiniškai laimėdami 15 taškų skirtumu.
Rungtynių pradžia – 21:30 val. Jas kviečiame sekti kartu su Lrytas.