Galingu dėjimu pasižymėjęs L. Dončičius karaliavo Šarlotėje

2025 m. lapkričio 11 d. 08:30
Lrytas.lt
Vasarą svorio atsikratęs Luka Dončičius pademonstravo savo atletinius sugebėjimus bei šventė pergalę NBA lygoje.
„Los Angeles Lakers“ (8/3) su slovėnu išvykoje 121:111 (36:40, 29:23, 31:15, 25:33) įveikė „Charlotte Hornets“ (3/7).
Svečiuose lyg namuose jautęsis L.Dončičius pasižymėjo 38 taškais (9/13 dvit., 5/15 trit., 5/5 baud.), 6 atkovotais kamuoliais ir 7 atliktais rezultatyviais perdavimais.
Trečiajame kėlinyje sirgaliai galėjo išvysti ir ne patį dažniausią L. Dončičiaus atakos užsibaigimą.
Komandos draugo užtvarą pasinaudojęs slovėnas iš karto suklaidino kelis varžovus ir įsiveržė į baudos aikštelę, kurioje nesulaukęs rimtesnio pasipriešinimo atliko galingą dėjimą.
Šį sezoną L.Dončičius fiksuoja 37 taškų, 10 atkovotų kamuolių ir 9,5 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.
Šeimininkų ekipoje Milesas Bridgesas pelnė 34 taškus (4/7 dvit., 7/12 trit., 5/6 baud.), sugriebė 8 kamuolius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.
4-asis šių metų šaukimas Konas Knueppelas pridėjo 19 taškų (4/5 dvit., 2/6 trit., 5/5 baud.), 10 atkovotų kamuolių ir 9 rezultatyvius perdavimus.
„Lakers“ iškovoję 8 pergales Vakarų konferencijoje rikiuojasi 4-oje vietoje. Šarlotės krepšininkai laimėję 3 susitikimus užima 12-ąją poziciją.
„Hornets“: Milesas Bridgesas 34, Konas Knueppelas 19, Collinas Sextonas 13.
„Lakers“: Luka Dončičius 38, Austinas Reavesas 24, Rui Hachimura 21.
Luka DončičiusLos Angeles LakersCharlotte Hornets
