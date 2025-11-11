SportasKrepšinis

L. Dončičių skandalingai iškeitęs „Mavericks“ vadovas – atleistas

2025 m. lapkričio 11 d. 17:42
Lrytas.lt
Grandiozinius mainus praėjusį sezoną įvykdęs „Dallas Mavericks“ generalinis vadybininkas Nico Harrisonas yra atleidžiamas.
ESPN žurnalistas Shamsas Charania skelbia, kad antradienį 18 val. Lietuvos laiku prasidėsiančiame susitikime „Mavs“ savininkas Patrickas Dumontas atleis N. Harrisoną.
N. Harrisonas pagarsėjo po to, kai 2025-ųjų vasario mėnesį išsiuntė Dalaso ekipos superžvaigždę Luką Dončičių į „Los Angeles Lakers“, mainais už tai gaudamas Anthony Davisą.
Pirmadienį pats P. Dumontas vienam iš komandos fanų rungtynių metu pripažino, kad tai buvo klaida, pažymi S. Charania.
N. Harrisonas „Mavericks“ generaliniu vadybininku dirbo nuo 2021-ųjų birželio.
Dallas MavericksLuka DončičiusLos Angeles Lakers
