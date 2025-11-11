L. Dončičių skandalingai iškeitęs „Mavericks“ vadovas – atleistas

ESPN žurnalistas Shamsas Charania skelbia, kad antradienį 18 val. Lietuvos laiku prasidėsiančiame susitikime „Mavs“ savininkas Patrickas Dumontas atleis N. Harrisoną.
N. Harrisonas pagarsėjo po to, kai 2025-ųjų vasario mėnesį išsiuntė Dalaso ekipos superžvaigždę Luką Dončičių į „Los Angeles Lakers“, mainais už tai gaudamas Anthony Davisą.
Pirmadienį pats P. Dumontas vienam iš komandos fanų rungtynių metu pripažino, kad tai buvo klaida, pažymi S. Charania.
N. Harrisonas „Mavericks“ generaliniu vadybininku dirbo nuo 2021-ųjų birželio.
