Lyderio netekęs „Neptūnas“ po košmariško kėlinio krito nuo Jeruzalės komandos kirčių

Rungtynės prasidėjo atkaklia kova tarp komandų, o Gedimino Petrausko auklėtiniai buvo priekyje tiek po dviejų, tiek ir po trijų kėlinių. Vis dėlto per paskutinįjį ketvirtį „Neptūnas“ sukrapštė vos 10 taškų, o lemiamą ketvirtį pralaimėjo net 18 taškų persvara (10:28).
„Neptūnui“ rungtynėse padėti negalėjo Arnas Velička, kuris pirmadienio treniruotėje patyrė klubo traumą. Nors gynėjas ir bandė treniruotis antradienį, dėl jaučiamų skausmų žaisti Europos taurės rungtynėse jis negalėjo.
Traumą rungtynių metu patyrė ir Martynas Pacevičius, kai antrajame kėlinyje po susidūrimo keliais turėjo palikti aikštelę padedamas komandos medicinos personalo.
Rezultatyviausias klaipėdiečių gretose buvo Zane'as Watermanas, pelnęs 18 taškų (3/5 dvit., 4/10 trit.) ir atkovojęs 6 kamuolius. Po 17 taškų pridėjo Mindaugas Girdžiūnas ir Arnas Beručka. 16 taškų surinko Donatas Tarolis, 14 – Rihards Lomažs.
Nugalėtojų ekipoje nesustabdomas buvo dviejų žemaūgių gynėjų duetas. 185 cm ūgio Cassiusas Winstonas pelnė net 35 taškus (7/8 dvit., 5/8 trit., 6/8 baud.) ir surinko 37 naudingumo balus. Tuo tarpu trečias pagal naudingumą lygoje esantis komandos lyderis 178 cm ūgio Jaredas Harperis rungtynes baigė su 21 tašku, 8 rezultatyviais perdavimais ir 27 naudingumo balais savo sąskaitoje.
Tai buvo ketvirtasis „Neptūno“ pralaimėjimas per septynis mačus ir penktoji „Hapoel“ pergalė per tiek pat susitikimų. Klaipėdiečiai šiuo metu dalijasi septintą turnyrinės lentelės vietą A grupėje.
„Turėjome keletą traumų. Esu tikrai patenkintas puolimu – surinkome 93 taškus, tai yra geras rezultatas. Deja, gynyboje nesugebėjome jų sustabdyti“, – po mačo teigė G. Petrauskas.