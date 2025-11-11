Mokytojas prieš mokinį: Ž. Obradovičiaus „Partizan“ priima V. Spanoulio „Monaco“

Vienu geriausių gynėjų Eurolygos istorijoje laikomas V. Spanoulis trejus metus žaidė Ž. Obradovičiaus treniruojamoje Atėnų „Panathinaikos“ komandoje. Dabar jau ketvirtąjį sezoną treneriu dirbantis graikas bandys įveikti vieną savo mokytojų.
Nors pastaruoju metu buvo daug gandų ir spekuliacijų apie Jabari Parkerio ateitį „Partizan“ klube, amerikietis rungtynėms yra registruotas ir jose turėtų pasirodyti.
Praėjusio sezono tarpusavio dvikovose komandos pasidalino po pergalę – jas abukart iškovojo svečiuose žaidusi komanda.
Rungtynių pradžia – 21:30 val. Jas kviečiame sekti kartu su Lrytas.