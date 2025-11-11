Penktos pergalės beieškant: Šaro „Fenerbahce“ Miunchene kaunasi su „Maccabi“

Dėl saugumo sumetimų į „Bayern“ komandos namų areną „SAP Garden“ buvo perkeltos abejos „Fenerbahce“ komandos rungtynės Eurolygos dvigubos savaitės metu – tiek su Tel Avivo „Maccabi“, tiek ir su to paties miesto „Hapoel“.
Šaro vyrai per devynerias rungtynes ir pasiekę tik keturias pergales, tuo tarpu „Maccabi“ komandai, su kuria šįvakar kausis „Fenerbahce“, sekasi dar prasčiau – Odedo Kattašo auklėtiniai laimėjo vos dukart.
Stambulo komandai susitikime negalės padėti Scottie Wilbekinas ir Artūrs Žagars. Tel Avivo ekipoje dėl traumos nerungtyniaus naujasis „Maccabi“ pirkinys Iffe Lundbergas, praėjusią savaitę persikėlęs iš Belgrado „Partizan“. Tuo pat metu nepaisant šlaunies traumos rungtynėse žais vienas „Maccabi“ lyderių Lonnie Walkeris.
„Maccabi“ turi didelį potencialą puolime. Tai – viena geriausiai taškus renkančių komandų lygoje. Jų žaidimo stilius labai aiškus: gynėjai turi didelius vaidmenis, dideli nuolat juda ir užsiima tinkamas pozicijas, kad atkovotų kamuolius. „Maccabi“ yra sunkiai stabdoma komanda, todėl, visų pirma, reikės koncentruotis į savo žaidimą“, – prieš rungtynes teigė Šaras.
Praėjusį sezoną tarpusavio dvikovose komandos pasidalino po pergalę. Abukart laimėjo „namuose“ žaidusi komanda, nors abu susitikimai vyko tiek už Izraelio, tiek ir už Turkijos ribų.
Rungtynių pradžia – 21:00 val. Jas kviečiame sekti kartu su Lrytas.
Stambulo FenerbahceŠarūnas JasikevičiusTel Avivo Maccabi
Rodyti daugiau žymių