Penktos pergalės beieškant: Šaro „Fenerbahce“ Miunchene kaunasi su „Maccabi“

Eurolyga 2025
2025-11-06
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
81
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
67
Rungtynių statistika
2025-11-06
21:00
BC Dubai
BC Dubai
97
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
109
Rungtynių statistika
2025-11-06
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
87
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
76
Rungtynių statistika
2025-11-06
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
107
„Monaco“
„Monaco“
112
Rungtynių statistika
2025-11-06
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
82
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
86
Rungtynių statistika
2025-11-07
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
93
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
97
Rungtynių statistika
2025-11-07
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
86
„Valencia“
„Valencia“
77
Rungtynių statistika
2025-11-07
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
80
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
71
Rungtynių statistika
2025-11-07
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
92
Madrido „Real“
Madrido „Real“
101
Rungtynių statistika
2025-11-11
19:00
BC Dubai
BC Dubai
102
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
20
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
15
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
21
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
22
Rungtynių statistika
2025-11-11
22:30
„Valencia“
„Valencia“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-11-11
22:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-11-11
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-11
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-12
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-12
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-11-12
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-11-13
22:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-11-13
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-13
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
„Valencia“
„Valencia“
2025-11-13
22:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-13
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-14
19:00
BC Dubai
BC Dubai
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-14
20:00
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-14
22:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-14
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-11-14
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Penktos pergalės beieškant: Šaro „Fenerbahce“ Miunchene kaunasi su „Maccabi“

2025 m. lapkričio 11 d. 20:30
Lrytas.lt
Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahce“ ekipa šią savaitę Eurolygoje žaidžia neįprastoje vietoje – Miunchene.
Dėl saugumo sumetimų į „Bayern“ komandos namų areną „SAP Garden“ buvo perkeltos abejos „Fenerbahce“ komandos rungtynės Eurolygos dvigubos savaitės metu – tiek su Tel Avivo „Maccabi“, tiek ir su to paties miesto „Hapoel“.
Šaro vyrai per devynerias rungtynes ir pasiekę tik keturias pergales, tuo tarpu „Maccabi“ komandai, su kuria šįvakar kausis „Fenerbahce“, sekasi dar prasčiau – Odedo Kattašo auklėtiniai laimėjo vos dukart.
Stambulo komandai susitikime negalės padėti Scottie Wilbekinas ir Artūrs Žagars. Tel Avivo ekipoje dėl traumos nerungtyniaus naujasis „Maccabi“ pirkinys Iffe Lundbergas, praėjusią savaitę persikėlęs iš Belgrado „Partizan“. Tuo pat metu nepaisant šlaunies traumos rungtynėse žais vienas „Maccabi“ lyderių Lonnie Walkeris.
„Maccabi“ turi didelį potencialą puolime. Tai – viena geriausiai taškus renkančių komandų lygoje. Jų žaidimo stilius labai aiškus: gynėjai turi didelius vaidmenis, dideli nuolat juda ir užsiima tinkamas pozicijas, kad atkovotų kamuolius. „Maccabi“ yra sunkiai stabdoma komanda, todėl, visų pirma, reikės koncentruotis į savo žaidimą“, – prieš rungtynes teigė Šaras.
Praėjusį sezoną tarpusavio dvikovose komandos pasidalino po pergalę. Abukart laimėjo „namuose“ žaidusi komanda, nors abu susitikimai vyko tiek už Izraelio, tiek ir už Turkijos ribų.
Rungtynių pradžia – 21:00 val. Jas kviečiame sekti kartu su Lrytas.
Stambulo FenerbahceŠarūnas JasikevičiusTel Avivo Maccabi
