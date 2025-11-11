Po pralaimėjimo „Žalgiriui“ Valensijos ekipa siekia atsitiesti: prieš juos – „Real“

Penkias pergales per devynis susitikimus pasiekusi Valensijos ekipa paneigė daugelio ekspertų speliones prieš sezoną. Tuo tarpu net 49 milijonų eurų biudžetą algoms turinti „Real“ komanda yra surinkusi tiek pat pergalių kiek ir Pedro Martinezo auklėtiniai.
„Valencia Basket“ komandai rungtynėse negalės padėti centras Nealas Sako ir gynėjas Sergio de Larrea. Apie traumas karališkojo klubo sudėtyje pranešta nebuvo.
Valensijos ir Madrido komandos tarpusavyje šį sezoną jau susitiko. Tąkart Ispanijos Supertaurės varžybose pergalę 98:94 šventė „Valencia“.
Rungtynių pradžia – 21:30 val. Jas kviečiame sekti kartu su Lrytas.