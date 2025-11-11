Smūgis „Neptūnui“: Arnas Velička patyrė traumą

Kaip praneša klubas, nuostabų sezoną žaidžiantis gynėjas patyrė traumą – pirmadienį vykusios treniruotės metu susižeidė klubo sąnarį.
A. Velička antradienį bandė treniruotis, tačiau dėl jaučiamų skausmų rungtynėse nežais.
Iš Vokietijos į Lietuvą persikėlęs A. Velička nuostabiai pradėjo sezoną. 25-erių lietuvis Europos taurėje vidutiniškai renka po 12,2 taško, 9,2 rezultatyvaus perdavimo ir 19,2 naudingumo balo.
Jo skaičiai Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) dar geresni – 12,75 taško, 7,9 rezultatyvaus perdavimo ir 21 naudingumo balas per rungtynes.
Kol kas nėra aišku, ar A. Velička galės žaisti šeštadienio LKL rungtynėse su Utenos „Juventus“.
Arnas VeličkaKlaipėdos NeptūnasEuropos taurė
