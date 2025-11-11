T. Sedekerskio komandos kelyje – vieni Eurolygos lyderių

Eurolyga 2025
2025-11-06
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
81
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
67
Rungtynių statistika
2025-11-06
21:00
BC Dubai
BC Dubai
97
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
109
Rungtynių statistika
2025-11-06
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
87
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
76
Rungtynių statistika
2025-11-06
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
107
„Monaco“
„Monaco“
112
Rungtynių statistika
2025-11-06
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
82
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
86
Rungtynių statistika
2025-11-07
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
93
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
97
Rungtynių statistika
2025-11-07
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
86
„Valencia“
„Valencia“
77
Rungtynių statistika
2025-11-07
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
80
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
71
Rungtynių statistika
2025-11-07
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
92
Madrido „Real“
Madrido „Real“
101
Rungtynių statistika
2025-11-11
19:00
BC Dubai
BC Dubai
102
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
20
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
15
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
21
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
22
Rungtynių statistika
2025-11-11
22:30
„Valencia“
„Valencia“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-11-11
22:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-11-11
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-11
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-12
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-12
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-11-12
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-11-13
22:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-11-13
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-13
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
„Valencia“
„Valencia“
2025-11-13
22:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-13
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-14
19:00
BC Dubai
BC Dubai
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-14
20:00
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-14
22:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-14
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-11-14
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
T. Sedekerskio komandos kelyje – vieni Eurolygos lyderių

2025 m. lapkričio 11 d. 20:50
Lrytas.lt
Tris pergales iš eilės Eurolygoje iškovojusi Tado Sedekerskio atstovaujama Vitorijos „Baskonia“ ketvirtosios sieks Bulgarijoje. Jų kelyje – puikiai sezoną pradėjęs Tel Avivo „Hapoel“.
Dimitrio Itoudžio treniruojamos „Hapoel“ komandos sąskaitoje šiuo metu yra septynios pergalės per devynis mačus, o Tel Avivo komanda dalijasi pirmąją turnyrinės lentelės vietą kartu su Kauno „Žalgiriu“. Tuo tarpu „Baskonia“ šiuo metu – 17-a.
Vitorijos komandai rungtynėse padėti negalės gynėjai Trentas Forrestas ir Markusas Howardas. „Hapoel“ ekipoje abejojama dėl puolėjo Tomero Ginato galimybių žaisti.
Tai bus pirmoji komandų tarpusavio dvikova Eurolygos istorijoje.
Rungtynių pradžia – 21:05 val. Jas kviečiame sekti kartu su Lrytas.
