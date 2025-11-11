T. Sedekerskio komandos kelyje – vieni Eurolygos lyderių

Dimitrio Itoudžio treniruojamos „Hapoel“ komandos sąskaitoje šiuo metu yra septynios pergalės per devynis mačus, o Tel Avivo komanda dalijasi pirmąją turnyrinės lentelės vietą kartu su Kauno „Žalgiriu“. Tuo tarpu „Baskonia“ šiuo metu – 17-a.
Vitorijos komandai rungtynėse padėti negalės gynėjai Trentas Forrestas ir Markusas Howardas. „Hapoel“ ekipoje abejojama dėl puolėjo Tomero Ginato galimybių žaisti.
Tai bus pirmoji komandų tarpusavio dvikova Eurolygos istorijoje.
Rungtynių pradžia – 21:05 val. Jas kviečiame sekti kartu su Lrytas.
Tadas SedekerskisVitorijos BaskoniaTel Avivo Hapoel
