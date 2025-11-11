TJ Shortso derbis: „Paris Basketball“ namie sutinka M. Grigonio „Panathinaikos“

Eurolyga 2025
2025-11-06
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
81
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
67
Rungtynių statistika
2025-11-06
21:00
BC Dubai
BC Dubai
97
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
109
Rungtynių statistika
2025-11-06
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
87
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
76
Rungtynių statistika
2025-11-06
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
107
„Monaco“
„Monaco“
112
Rungtynių statistika
2025-11-06
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
82
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
86
Rungtynių statistika
2025-11-07
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
93
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
97
Rungtynių statistika
2025-11-07
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
86
„Valencia“
„Valencia“
77
Rungtynių statistika
2025-11-07
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
80
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
71
Rungtynių statistika
2025-11-07
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
92
Madrido „Real“
Madrido „Real“
101
Rungtynių statistika
2025-11-11
19:00
BC Dubai
BC Dubai
102
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
70
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
68
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
114
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
89
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
„Valencia“
„Valencia“
57
Madrido „Real“
Madrido „Real“
52
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
78
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
73
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
59
„Monaco“
„Monaco“
45
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
43
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
52
Rungtynių statistika
2025-11-12
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-12
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-11-12
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-11-13
22:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-11-13
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-13
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
„Valencia“
„Valencia“
2025-11-13
22:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-13
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-14
19:00
BC Dubai
BC Dubai
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-14
20:00
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-14
22:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-14
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-11-14
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Sportas Krepšinis

TJ Shortso derbis: „Paris Basketball“ namie sutinka M. Grigonio „Panathinaikos“

2025 m. lapkričio 11 d. 21:45
Lrytas.lt
Dėl aukštaūgių traumų kenčiantis Atėnų „Panathinaikos“ klubas, kuriam atstovauja Marius Grigonis, vyksta į Paryžių, kur susitiks su „Paris Basketball“.
„Panathinaikos“ ekipai šiuo metu dėl traumų negali padėti visi trys centrai: Mathias Lessortas, Omeras Yurtsevenas ir Richaunas Holmes. Dėl šios priežasties PAO praėjusią savaitę pasirašė 2 mėnesių trukmės sutartį su dešimtmetį NBA praleidusiu centru Kennethu Fariedu.
Tai bus K. Fariedo debiutinės rungtynės Atėnų ekipos sudėtyje.
Šios rungtynės turės ir kitą – ypatingą – prasmę. Tai bus pirmasis kartas, kai „Panathinaikos“ gynėjas TJ Shortsas žais prieš savo buvusią komandą iš Paryžiaus, su kuria praėjusį sezoną paneigė prognozes ir pateko į atkrintamąsias, o pats buvo išrinktas į pirmąją Eurolygos komandą.
Praėjusį sezoną tarpusavio rungtynėse abu kartus pergalę pasiekė „Paris Basketball“ klubas.
Rungtynių pradžia – 22:00 val. Jas kviečiame sekti kartu su Lrytas.
Paris BasketballAtėnų PanathinaikosMarius Grigonis
