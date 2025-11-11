TJ Shortso derbis: „Paris Basketball“ namie sutinka M. Grigonio „Panathinaikos“

„Panathinaikos“ ekipai šiuo metu dėl traumų negali padėti visi trys centrai: Mathias Lessortas, Omeras Yurtsevenas ir Richaunas Holmes. Dėl šios priežasties PAO praėjusią savaitę pasirašė 2 mėnesių trukmės sutartį su dešimtmetį NBA praleidusiu centru Kennethu Fariedu.
Tai bus K. Fariedo debiutinės rungtynės Atėnų ekipos sudėtyje.
Šios rungtynės turės ir kitą – ypatingą – prasmę. Tai bus pirmasis kartas, kai „Panathinaikos“ gynėjas TJ Shortsas žais prieš savo buvusią komandą iš Paryžiaus, su kuria praėjusį sezoną paneigė prognozes ir pateko į atkrintamąsias, o pats buvo išrinktas į pirmąją Eurolygos komandą.
Praėjusį sezoną tarpusavio rungtynėse abu kartus pergalę pasiekė „Paris Basketball“ klubas.
Rungtynių pradžia – 22:00 val. Jas kviečiame sekti kartu su Lrytas.
Paris BasketballAtėnų PanathinaikosMarius Grigonis
Rodyti daugiau žymių