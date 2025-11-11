V. Wembanyamos jėgą pajutęs M. Buzelis suklupo trečią kartą paeiliui

Lietuvio atstovaujamas „Chicago Bulls“ (6/4) klubas namuose 117:121 (26:34, 38:29, 34:26, 19:32) nusileido „San Antonio Spurs“ (8/2) ekipai.
M.Buzelis per 25 minutes pelnė 15 taškų (3/6 dvit., 2/3 trit., 3/4 baud.), atkovojo 5 kamuolius ir blokavo 1 metimą.
Čikagos ekipos rezultatyviausiai pasirodė 23 taškus (4/5 dvit., 4/9 trit., 3/4 baud.) pelnęs Kevinas Huerteris.
Šeimininkų gretose tradiciškai nesustabdomas buvo Prancūzijos supertalentas Victoras Wembanyama.
Aukštaūgis surinko 38 taškus (5/10 dvit., 6/9 trit., 10/10 baud.), 12 sugriebtų kamuolių ir 5 rezultatyvius perdavimus.
Būtent prancūzas ir tapo lemiamu rungtynių faktoriumi. V.Wembanyama ketvirtajame kėlinyje šeimininkams atseikėjo 18 taškų.
Čikagos klubas patyrė 3-ąjį pralaimėjimą paeiliui ir nukrito į 6-ąją vietą Rytų konferencijoje. „Spurs“ Vakaruose įsitaisė 2-oje pozicijoje.
„Bulls“: Kevinas Huerteris 23, Ayo Dosunmu ir Tre Jonesas po 20.
„Spurs“: Victoras Wembanyama 38, De`Aaronas Foxas 21, Stephonas Castle’as 19.
Matas BuzelisVictoras WembanyamaChicago Bulls
