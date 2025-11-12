„Fenerbahce“ atskleidė, kada pratęs sutartį su Š. Jasikevičiumi

Eurolygos čempionų titulą ginanti „Fenerbahce“ startavo su 5 pergalėmis ir tiek pat pralaimėjimų, kas jiems leidžia užimti 11-ąją vietą.
Šiuo metu Turkijos klubo kontraktas su Šaru galioja iki sezono pabaigos, tačiau už krepšinį „Fenerbahce“ organizacijoje atsakingas Cemas Ciritci tikina, jog kontraktas su ekspertu iš Lietuvos bus pratęstas.
„Esame patenkinti treneriu, jo charakteriu, aistra šalia aikštelės bei įtaka žaidėjams ir sirgaliams. Esame labai patenkinti ir norime su Š.Jasikevičiumi ilgai dirbti kartu.
Tęsiasi derybos dėl naujo kontrakto. Progresas suletėjo dėl labai įtempto rungtynių tvarkaraščio, bet jokių problemų nėra. Aš tikiuosi, kad viską išspręsime gruodį“, – sakė C.Ciritci.
Šaras po pastarosios pergalės prieš Tel Avivo „Maccabi“ pasiskundė, jog komandoje yra nemažai traumuotų krepšininkų, o C.Ciritci atskleidė, jog greitu metu galime sulaukti ir naujokų.
„Nuolat palaikome ryšį su savo treneriu. Vykdome diskusijas dėl dominančių žaidėjų. Esame pasirengę atlikti bet kokį ėjimą, kurį mūsų treneris laikys tinkamu ir kurio sąlygos bus tinkamos“, – teigė „Fenerbahce“ valdybos narys.