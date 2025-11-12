„Fenerbahce“ atskleidė, kada pratęs sutartį su Š. Jasikevičiumi

Eurolyga 2025
2025-11-07
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
93
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
97
Rungtynių statistika
2025-11-07
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
86
„Valencia“
„Valencia“
77
Rungtynių statistika
2025-11-07
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
80
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
71
Rungtynių statistika
2025-11-07
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
92
Madrido „Real“
Madrido „Real“
101
Rungtynių statistika
2025-11-11
19:00
BC Dubai
BC Dubai
102
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Rungtynių statistika
2025-11-11
22:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
84
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
75
Rungtynių statistika
2025-11-11
22:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
114
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
89
Rungtynių statistika
2025-11-11
22:30
„Valencia“
„Valencia“
89
Madrido „Real“
Madrido „Real“
76
Rungtynių statistika
2025-11-11
22:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
99
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
89
Rungtynių statistika
2025-11-11
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
78
„Monaco“
„Monaco“
76
Rungtynių statistika
2025-11-11
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
95
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
101
Rungtynių statistika
2025-11-12
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-12
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-11-12
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-11-13
22:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-11-13
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-13
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
„Valencia“
„Valencia“
2025-11-13
22:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-13
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-14
19:00
BC Dubai
BC Dubai
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-14
20:00
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-14
22:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-14
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-11-14
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
SportasKrepšinis

„Fenerbahce“ atskleidė, kada pratęs sutartį su Š. Jasikevičiumi

2025 m. lapkričio 12 d. 14:27
Lrytas.lt
Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahce“ nedemonstruoja geriausių rezultatų, tačiau lietuviui žadamas kontrakto pratęsimas.
Daugiau nuotraukų (1)
Eurolygos čempionų titulą ginanti „Fenerbahce“ startavo su 5 pergalėmis ir tiek pat pralaimėjimų, kas jiems leidžia užimti 11-ąją vietą.
Šiuo metu Turkijos klubo kontraktas su Šaru galioja iki sezono pabaigos, tačiau už krepšinį „Fenerbahce“ organizacijoje atsakingas Cemas Ciritci tikina, jog kontraktas su ekspertu iš Lietuvos bus pratęstas.
„Esame patenkinti treneriu, jo charakteriu, aistra šalia aikštelės bei įtaka žaidėjams ir sirgaliams. Esame labai patenkinti ir norime su Š.Jasikevičiumi ilgai dirbti kartu.
Tęsiasi derybos dėl naujo kontrakto. Progresas suletėjo dėl labai įtempto rungtynių tvarkaraščio, bet jokių problemų nėra. Aš tikiuosi, kad viską išspręsime gruodį“, – sakė C.Ciritci.
Šaras po pastarosios pergalės prieš Tel Avivo „Maccabi“ pasiskundė, jog komandoje yra nemažai traumuotų krepšininkų, o C.Ciritci atskleidė, jog greitu metu galime sulaukti ir naujokų.
„Nuolat palaikome ryšį su savo treneriu. Vykdome diskusijas dėl dominančių žaidėjų. Esame pasirengę atlikti bet kokį ėjimą, kurį mūsų treneris laikys tinkamu ir kurio sąlygos bus tinkamos“, – teigė „Fenerbahce“ valdybos narys.
Šarūnas JasikevičiusStambulo FenerbahceEurolyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.