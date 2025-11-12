SportasKrepšinis

„Juventus“ ekipą palieka jos lyderis

2025 m. lapkričio 12 d. 17:42
Lrytas.lt
Utenos „Juventus“ klube – sudėties pokyčiai. Aukštaitijos komanda atsisveikino su amerikiečiu Devonu Danielsu, už kurį gaus išpirką.
D.Danielsas karjerą tęs Europos taurėje rungtyniaujančioje Hamburgo „Towers“ (Vokietija) komandoje, kurioje žaidžia ir praėjusį sezoną Utenos ekipos marškinėlius vilkėjęs L.J.Thorpas.
„Devono kontrakte buvo numatyta išpirkos galimybė, kuria pasinaudojo Vokietijos klubas.
Dėkojame Devonui už gerą žaidimą atstovaujant mūsų komandai ir linkime jam sėkmės tolimesnėje karjeroje. Savo ruožtu mes jau pradėjome naujojo žaidėjo paieškas“, – sakė „Juventus“ direktorius Rolandas Jarutis.
Lietuvos krepšinio lygoje, kurią remia „Betsson“, D.Danielsas vidutiniškai rinko 16,5 taško, atkovojo 4,4 kamuolio, atliko 3,3 rezultatyvaus perdavimo ir fiksavo 17,5 naudingumo balo vidurkį.
