„Warriors“ pralaimėjimas čempionams pažymėtas pirmąja S. Curry nesportine pražanga karjeroje

Nugalėtojų gretose nesustabdomas buvo Shai Gilgeous-Alexanderis, kuris pelnė 28 taškus (6/13 dvit., 3/6 trit., 7/8 baud.), atkovojo 5 kamuolius ir atliko 11 rezultatyvių perdavimų.
Chetas Holmgrenas prie pergalės pridėjo 23 taškus (7/7 dvit., 2/2 trit., 3/3 baud.), 11 atkovotų kamuolių ir 2 rezultatyvius perdavimus.
Tuo tarpu svečių ekipoje savo pirmąją nepsortinę pražangą savo karjeroje užsidirbo Stephenas Curry.
Gindamasis nuo tolimo metimo S.Curry įšoko į Isaiah Joe nusileidimo zoną ir šiam nusileidus ant „Warriors“ lyderio kojos buvo paskirta nesportinė pražanga.
1193 rungtynes NBA lygoje sužaidęs S.Curry pelnė 11 taškų (3/8 dvit., 1/5 trit., 2/3 baud.).
„Thunder“: Shai Gilgeousas-Alexanderis 28, Chetas Holmgrenas 23, Isaiah Joe 18.
„Warriors“: Jonathanas Kuminga 13, Jimmy Butleris ir Patrickas Spenceris po 12.
