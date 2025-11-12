Čempionų lygoje R. Giedraitis įrodė savo pranašumą prieš M. Blaževičių

R.Giedraitis buvo rezultatyviausias ir naudingiausias krepšininkas nugalėtojų ekipoje.
Lietuvis per 30 minučių pelnė 17 taškų (3/4 dvit., 2/6 trit., 5/5 baud.), atkovojo 2 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, blokavo 2 metimus, kartą suklydo ir surinko 14 naudingumo balų.
Tuo tarpu M.Blaževičius sužaidė savo prasčiausias rungtynes FIBA Čempionų lygoje.
Aukštaūgis surinko 10 taškų (4/11 dvit., 2/2 baud.), 4 atkovotus ir 1 perimtą kamuolį, 2 rezultatyvius perdavimus, 3 klaidas ir 7 naudingumo balus.
„La Laguna“: Bruno Fitipaldo ir Rokas Giedraitis po 17, Franas Guerra 12.
„Tofaš“: Hugo Bessonas 17, Alexas Perezas 16, Marekas Blaževičius 10.
Marekas BlaževičiusRokas GiedraitisTenerifės Iberostar
