SportasKrepšinis

Čempionų lygoje R. Giedraitis įrodė savo pranašumą prieš M. Blaževičių

2025 m. lapkričio 12 d. 07:38
Lrytas.lt
FIBA Čempionų lygoje Mareko Blaževičiaus atstovaujama Tenerifės „La Laguna“ (4/0) namuose 80:70 (18:22, 21:16, 20:10, 21:22) įveikė Bursos „Tofas“ (2/2) su Mareku Blaževičiumi.
Daugiau nuotraukų (3)
R.Giedraitis buvo rezultatyviausias ir naudingiausias krepšininkas nugalėtojų ekipoje.
Lietuvis per 30 minučių pelnė 17 taškų (3/4 dvit., 2/6 trit., 5/5 baud.), atkovojo 2 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, blokavo 2 metimus, kartą suklydo ir surinko 14 naudingumo balų.
Tuo tarpu M.Blaževičius sužaidė savo prasčiausias rungtynes FIBA Čempionų lygoje.
Aukštaūgis surinko 10 taškų (4/11 dvit., 2/2 baud.), 4 atkovotus ir 1 perimtą kamuolį, 2 rezultatyvius perdavimus, 3 klaidas ir 7 naudingumo balus.
„La Laguna“: Bruno Fitipaldo ir Rokas Giedraitis po 17, Franas Guerra 12.
„Tofaš“: Hugo Bessonas 17, Alexas Perezas 16, Marekas Blaževičius 10.
Marekas BlaževičiusRokas GiedraitisTenerifės Iberostar
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.