D. Adomaitis su „Alvark“ palaužė Japonijos čempionato lyderį

Pergalingus taškus likus žaisti keturias sekundes pelnė Dominykos ir Ispanijos pilietybes turintis Sebastianas Saizas.
Po 14 taškų nugalėtojams surinko Shuto Ando (2/6 tritaškių, 4 klaidos) ir Vilniaus „Ryte“ savo laiku žaidęs Marcusas Fosteris (4 rez. perd., 3/5 tritaškių), po 12 – Hiromu Nakamura ir S.Saizas (5 atk. kam.).
Ryanas Rossiteris pelnė tik 6 taškus, tačiau atkovojo net 19 kamuolių. Svečiams 21 tašką pelnė D.J.Newbillas (4/10 tritaškių), po 10 – Kaisei Hoshikawa ir Isaacas Fotu.
„Alvark“ Rytų konferencijoje dalinasi ketvirtąją vietą, „Brex“ – antrąją.