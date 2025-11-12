SportasKrepšinis

D. Adomaitis su „Alvark“ palaužė Japonijos čempionato lyderį

2025 m. lapkričio 12 d. 19:52
Lrytas.lt
Japonijos krepšinio čempionate Dainiaus Adomaičio vedama Tokijo „Alvark“ ekipa iškovojo jau 10-ąją pergalę. Lietuvio treniruojamas klubas 16-ojo turo mače namie 67:65 (17:15, 12:20, 14:18, 24:12) įveikė vieną iš pirmenybių lyderių Uconomijos „Brex“.
Pergalingus taškus likus žaisti keturias sekundes pelnė Dominykos ir Ispanijos pilietybes turintis Sebastianas Saizas.
Po 14 taškų nugalėtojams surinko Shuto Ando (2/6 tritaškių, 4 klaidos) ir Vilniaus „Ryte“ savo laiku žaidęs Marcusas Fosteris (4 rez. perd., 3/5 tritaškių), po 12 – Hiromu Nakamura ir S.Saizas (5 atk. kam.).
Ryanas Rossiteris pelnė tik 6 taškus, tačiau atkovojo net 19 kamuolių. Svečiams 21 tašką pelnė D.J.Newbillas (4/10 tritaškių), po 10 – Kaisei Hoshikawa ir Isaacas Fotu.
„Alvark“ Rytų konferencijoje dalinasi ketvirtąją vietą, „Brex“ – antrąją. 
Dainius AdomaitisJaponijos krepšinio federacija

