EČ atranka. Kaip Europos šalių krepšininkės kovos dėl kelialapių į Lietuvą?

Repeticijos
Nors Lietuvos, Belgijos, Suomijos ir Švedijos rinktinėms nereikia kovoti dėl kelialapių į Europos pirmenybes, šios keturios komandos irgi turės ką veikti. Jos žais atskirame keturių komandų turnyre, kurio rungtynės vyks tuo pačiu metu, kaip atrankos varžybos.
Per pirmąjį atrankos langą Lietuvos krepšininkės lapkričio 13 ir 16 dienomis susitiks su Švedijos ir Belgijos rinktinėmis. Pirmosios rungtynės vyks Noršiopinge, antrosios – Vilniuje.
2026 metų lapkritį lietuvės dukart žais su Suomijos komanda. Turnyras baigsis 2027 metų vasarį, kuomet Lietuvos rinktinė priims švedes ir keliaus į Belgiją.
Trys iš keturių šiame turnyre dalyvaujančių komandų rungtyniavo 2025 metų Europos pirmenybėse. Jose Belgijos krepšininkės antrą kartą iš eilės laimėjo aukso medalius, Lietuvos komanda užėmė aštuntąją vietą, Švedijos rinktinė – dešimtąją vietą.
Suomijos rinktinė Europos pirmenybėse pastarąjį kartą dalyvavo labai seniai – 1987 metais.
Lietuvės
Į Viliaus Stanišausko treniruojamą Lietuvos rinktinę šią savaitę atvyko ne visos geriausios šalies krepšininkės. Lietuvės žais be Vilniaus „Kibirkšties“ lyderės Kamilės Nacickaitės, rudens pradžioje sunkią kelio traumą patyrusios ir visą sezoną praleisiančios Lauros Miškinienės (Poznanės „AZS Politechnika“, Lenkija) ir Monikos Grigalauskytės („Miskolc“, Vengrija).
Palyginti su vasarą vykusiomis Europos pirmenybėmis, kuriose lietuvės užėmė aštuntąją vietą, nebus dar dviejų krepšininkių – Dalios Donskichytės („Šiauliai“) ir Gerdos Raulušaitytės, kuri išvyko mokytis į JAV (Pietų Kalifornijos universitetas).
Iš užsienio klubų atvyko keturios krepšininkės: Justė Jocytė (Žironos „Uni“, Ispanija), Laura Juškaitė („Mersin“, Turkija), Eglė Šventoraitė (Atėnų „Athinaikos“, Graikija) ir Eglė Zabotkaitė („Kocaeli“, Turkija).
Nors nėra K.Nacickaitės, Lietuvos moterų krepšinio flagmanas „Kibirkšties“ klubas atstovaujamas labai gausiai. Vilniaus komandoje žaidžia net septynios krepšininkės, tarp jų – rinktinės senbuvės Giedrė Labuckienė ir Gabija Meškonytė.
Atranka
Europos pirmenybės numatomos 2027 metų birželio 16-27 dienomis. Grupių varžybos vyks Klaipėdoje, Antverpene, Espe ir Stokholme, o medalius krepšininkės išsidalins Lietuvos sostinėje Vilniuje.
Baigiamajame turnyre dalyvaus šešiolika komandų, tad atrankos varžybose bus išdalinti dvylika kelialapių. Dėl jų kovos 34 šalių rinktinės.
Atrankos turnyras vyks nauja sistema, dviem etapais. Pirmajame etape nežais septynios stipriausios komandos, kurios per šių metų Europos pirmenybes iškovojo teisę dalyvauti pasaulio pirmenybių atrankos turnyre (jis vyks kitų metų kovą).
Pirmąjį Europos pirmenybių atrankos etapą praleis Ispanijos, Italijos, Prancūzijos, Vokietijos, Čekijos, Turkijos ir Vengrijos rinktinės.
Kitos 27 komandos pirmajame etape suskirstytos į septynias grupes. Šešiose grupėse žais po keturias komandas, vienoje grupėje – trys komandos.
Pirmojo atrankos etapo rungtynės bus žaidžiamos per du langus. Trys turai vyks šių metų lapkričio 12-18 dienomis, kiti trys turai – 2026 metų kovo 11-17 dienomis.
Į antrąjį atrankos etapą pateks po dvi stipriausias grupių komandas bei trys geriausios trečiąją vietą užimsiančios komandos. Iš viso iš pirmojo etapo į antrąjį etapą pateks 17 komandų.
Antrajame etape varžysis 24 komandos. Jos bus suskirstytos į šešias grupes, o po dvi stipriausias grupių komandas iškovos kelialapius į Europos pirmenybes.
Antrojo atrankos etapo rungtynės irgi bus žaidžiamos per du langus: 2026 metų lapkričio 8-18 dienomis ir 2027 metų vasario 7-17 dienomis.
Pirmojo atrankos etapo grupės:
A grupė: Bosnija ir Hercegovina, Izraelis, Liuksemburgas, Airija.
B grupė: Slovėnija, Latvija, Nyderlandai, Estija.
C grupė: Slovakija, Lenkija, Rumunija, Kipras.
D grupė: Didžioji Britanija, Šveicarija, Norvegija, Austrija.
E grupė: Juodkalnija, Ukraina, Bulgarija, Azerbaidžanas.
F grupė: Graikija, Kroatija, Danija, Šiaurės Makedonija.
G grupė: Serbija, Portugalija, Islandija.
