Graikijos spauda: „Olympiakos“ namie jau dukart pralaimėjo, bet G. Bartzokas žino, kad reikia laimėti prieš „Žalgirį“

Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Nauja Vyriausybė
Mano erdvė
Karas Ukrainoje
Konferencija Mano erdvė
Saugumo kodas
Švietimo kodo klasė
Lrytas rekomenduoja
Eurolyga 2025
2025-11-07
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
93
Milano „Olimpia“
97
Rungtynių statistika
2025-11-07
21:00
Kauno „Žalgiris“
86
„Valencia“
77
Rungtynių statistika
2025-11-07
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
80
Belgrado „Partizan“
71
Rungtynių statistika
2025-11-07
22:30
„Barcelona“
92
Madrido „Real“
101
Rungtynių statistika
2025-11-11
19:00
BC Dubai
102
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Rungtynių statistika
2025-11-11
22:00
Stambulo „Fenerbahce“
84
Maccabi Playtika Tel Aviv
75
Rungtynių statistika
2025-11-11
22:05
Hapoel Tel Aviv
114
Vitorijos „Baskonia“
89
Rungtynių statistika
2025-11-11
22:30
„Valencia“
89
Madrido „Real“
76
Rungtynių statistika
2025-11-11
22:30
Bolonijos „Virtus“
99
Stambulo „Anadolu Efes“
89
Rungtynių statistika
2025-11-11
22:30
Belgrado „Partizan“
78
„Monaco“
76
Rungtynių statistika
2025-11-11
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
95
Atėnų „Panathinaikos“
101
Rungtynių statistika
2025-11-12
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-12
22:30
Milano „Olimpia“
Vilerbano ASVEL
2025-11-12
22:30
Miuncheno „Bayern“
„Barcelona“
2025-11-13
22:00
Stambulo „Fenerbahce“
Hapoel Tel Aviv
2025-11-13
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
„Monaco“
2025-11-13
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
„Valencia“
2025-11-13
22:45
Madrido „Real“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-13
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-14
19:00
BC Dubai
Kauno „Žalgiris“
2025-11-14
20:00
Stambulo „Anadolu Efes“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-14
22:00
Vilerbano ASVEL
Belgrado „Partizan“
2025-11-14
22:30
Milano „Olimpia“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-11-14
22:30
„Barcelona“
Bolonijos „Virtus“
Sportas
Krepšinis
2025 m. lapkričio 12 d. 15:28
Graikijos spauda: „Olympiakos“ namie jau dukart pralaimėjo, bet G. Bartzokas žino, kad reikia laimėti prieš „Žalgirį“
2025 m. lapkričio 12 d. 15:28
Lrytas Premium nariams
Graikijos spauda negailėjo skambių epitetų Kauno „Žalgiriui“, kuris trečiadienį Pirėjo Taikos ir draugystės stadione žais Eurolygos rungtynes su Graikijos čempionu Pirėjo „Olympiakos“ klubu.
Daugiau nuotraukų (6)
Kauno Žalgiris
Georgios Bartzokas
Pirėjo Olympiakos
Rodyti daugiau žymių