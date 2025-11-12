Į Pirėjų sugrįžęs N. Williamsas-Gossas atsivėrė – norėjo likti „Olympiakos“

Eurolyga 2025
2025-11-07
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
93
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
97
Rungtynių statistika
2025-11-07
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
86
„Valencia“
„Valencia“
77
Rungtynių statistika
2025-11-07
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
80
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
71
Rungtynių statistika
2025-11-07
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
92
Madrido „Real“
Madrido „Real“
101
Rungtynių statistika
2025-11-11
19:00
BC Dubai
BC Dubai
102
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Rungtynių statistika
2025-11-11
22:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
84
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
75
Rungtynių statistika
2025-11-11
22:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
114
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
89
Rungtynių statistika
2025-11-11
22:30
„Valencia“
„Valencia“
89
Madrido „Real“
Madrido „Real“
76
Rungtynių statistika
2025-11-11
22:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
99
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
89
Rungtynių statistika
2025-11-11
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
78
„Monaco“
„Monaco“
76
Rungtynių statistika
2025-11-11
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
95
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
101
Rungtynių statistika
2025-11-12
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-12
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-11-12
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-11-13
22:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-11-13
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-13
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
„Valencia“
„Valencia“
2025-11-13
22:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-13
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-14
19:00
BC Dubai
BC Dubai
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-14
20:00
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-14
22:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-14
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-11-14
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
SportasKrepšinis

Į Pirėjų sugrįžęs N. Williamsas-Gossas atsivėrė – norėjo likti „Olympiakos“

2025 m. lapkričio 12 d. 14:56
Lrytas.lt
Su Kauno „Žalgiriu“ į Pirėjų atvykęs Nigelis Williamsas-Gossas atskleidė, jog vylėsi pasilikti „Olympiakos“ ekipoje.
Daugiau nuotraukų (1)
N.Williamsas-Gossas 2018–2019 ir 2023–2025 metų sezonais vilkėjo „Olympiakos“ marškinėlius, tačiau šią vasarą gynėjas patraukė į Kauną.
Amerikietis tapo brangiausiu komandos krepšininku istorijoje, uždirbančiu apie 1,4 mln. eurų per sezoną.
Visgi kalbėdamas su „gazzeta.gr“ krepšininkas atskleidė, jog norėjo likti Graikijos komandoje.
„Tai buvo ilgas procesas su daug diskusijų. Žvelgiant iš mano pusės, komanda buvo pasiruošusi mane paleisti. Aš daug kartu sakiau, kad noriu pratęsti sutartį, bet gale nieko neįvyko“, – teigė N.Williamsas-Gossas.
Vėliau krepšininkas patikslino, jog „Olympiakos“ jam iš viso nesiūlė jokios sutarties.
„Pirmiausiai aš net neturėjau pasiūlymo pasilikti. Tai nebuvo pasirinkimas tarp pasilikimo ir išvykimo. Nepaisant viso to, aš esu labai laimingas žiūrėdamas, kaip klostosi mūsų sezonas. Startavome gerai. Dar laukia ilgas kelias, bet geresnio starto net negalėjau prašyti“, – kalbėjo amerikietis.
N.Williamsas-Gossas šį sezoną atstovaudamas „Žalgiriui“ Eurolygoje fiksuoja 11,5 taško, 2 atkovotų kamuolių, 1,5 rezultatyvaus perdavimo ir 10,2 naudingumo balo statistiką.
Visgi šiuo metu yra patyręs šlaunies raumens traumą ir negalės padėti Lietuvos čempionams prieš savo buvusią ekipą.
„Žalgirio“ ir „Olympiakos“ rungtynių eigą trečiadienį nuo 21.15 val. gyvai sekite Lrytas portale.
Nigelis Williamsas-GossasKauno ŽalgirisPirėjo Olympiakos
Rodyti daugiau žymių

