Jei „Kings“ atstums D. Sabonį – aiški lietuvio mainų kryptis

Tokios kalbos pasklido po nesėkmingo „Kings“ starto pirmenybėse ir turėtos D.Sabonio traumos. Po jos lietuvis nerodo itin galingo žaidimo ir ekipa niekaip negali rasti variantų, kaip geriausiai išnaudoti savo lyderį.
Itin garsiai nuskambėjo „SactownSports 1140“ laidų vedėjo Alleno Stileso mintis, kad viena iš Kalifornijos komandų domisi galimybe įsigyti D. Sabonį. Ir tai jau sukėlė nemažą šaršalą NBA bendruomenėje.
„Kai kalbame apie D.Sabonį, girdėjau, kad jau yra komanda, kuri rimtai suinteresuota jo paslaugomis. Ir ji ne taip jau toli nuo Sakramento. Kai sakau „netoli“, turiu galvoje, kad ji tiesiog netoli greitkelio. Ta komanda galėtų rimtai žiūrėti į Domantą Sabonį“, – sakė vedėjas.
Kalbant apie arti esančius NBA klubus, tai lietuviu galėtų domėtis „Golden State Warriors“, „Los Angeles Lakers“ arba „Los Angeles Clippers“.
Tačiau per laidą nuskambėjo ir mintis, kad pagrindinis stabdis įsigyti D.Sabonį – jo didelis kontraktas. „Jis greičiausiai turėtų rimtų klausimų dėl kontrakto vertės – vargu ar tokia kaina tenkintų kitą ekipą. Galbūt, tas klubas būtų geresnis su juo, bet ne už tokią kainą.“
Sveikatos problemų sezono starte turėjęs D.Sabonis dabar vidutiniškai per 34 minutes pelno po 15,3 taško, atsikovoja po 14 kamuolių ir atlieka 3,9 rezultatyvaus perdavimo.
Pastarasis rezultatas D.Saboniui yra prasčiausias per pastaruosius 9 sezonus: praėjusiame sezone jis atlikdavo 6 rezultatyvius perdavimus per rungtynes, o dar anksčiau jo vidurkis siekė 8,2 perdavimo.
Šiame sezone „Kings“ po 11 turų yra iškovoję vos 3 laimėjimus ir yra tarp autsaiderių.
29-erių D.Sabonis šiame sezone turėtų uždirbti 42,3 mln. JAV dolerių, o jo kontraktas galioja iki 2028 metų vasaros.