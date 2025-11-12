Lietuvos milžinų akistatoje išsibaudavęs D. Sabonis pirmą kartą buvo paliktas be dvigubo dublio

JV atstovaujamas „Denver Nuggets“ (8/2) klubas svečiuose 122:108 (33:34, 27:22, 25:26, 37:26) įveikė „Sacramento Kings“ (3/8).
J.Valančiūnas prieš savo buvusią komandą per 15 minučių pelnė 10 (3/8 dvit., 4/6 baud.), sugriebė 7 kamuolius ir atliko 1 rezultatyvų perdavimą.
D.Sabonis per 25 minutes surinko 19 taškų (7/9 dvit., 1/3 trit., 2/4 baud.), 8 atkovotus kamuolius ir 4 rezultatyvius perdavimus.
Lietuvio pasirodymas baigėsi anksčiau laiko dėl 6 asmeninių pražangų.
Be to, tai buvo pirmosios sezono rungtynės, kuomet D.Sabonis neužfiksavo dvigubo dublio.
Nesulaikomas nugalėtojų gretose buvo Nikola Jokičius, kuris surinko 35 taškus (15/17 dvit., 1/2 trit., 2/3 baud.), 15 sugriebtų kamuolių ir 7 rezultatyvius perdavimus.
Sakramento klubas yra iškovojęs 3 pergales ir tenkinasi 14-ąja vieta Vakarų konferencijoje. Denverio ekipa su 8 laimėjimais rikiuojasi 2-oje vietoje.
„Kings“: Drew Eubanksas ir Domantas Sabonis po 19, DeMaras DeRozanas 18.
„Nuggets“: Nikola Jokičius 35, Jamalas Murray’us 23, Aaronas Gordonas 17.
Domantas SabonisJonas ValančiūnasDenver Nuggets
