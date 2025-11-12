Nedėkingas varžovas: Eurolygos lyderis „Žalgiris“ Pirėjuje mušasi su jau 8 mačus Kaunui nepralaiminčiu „Olympiakos“

Eurolyga 2025
2025-11-07
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
93
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
97
Rungtynių statistika
2025-11-07
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
86
„Valencia“
„Valencia“
77
Rungtynių statistika
2025-11-07
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
80
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
71
Rungtynių statistika
2025-11-07
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
92
Madrido „Real“
Madrido „Real“
101
Rungtynių statistika
2025-11-11
18:00
BC Dubai
BC Dubai
102
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
84
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
75
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
114
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
89
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:30
„Valencia“
„Valencia“
89
Madrido „Real“
Madrido „Real“
76
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
99
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
89
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
78
„Monaco“
„Monaco“
76
Rungtynių statistika
2025-11-11
22:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
95
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
101
Rungtynių statistika
2025-11-12
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-12
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-11-12
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-11-13
21:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-11-13
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-13
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
„Valencia“
„Valencia“
2025-11-13
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-13
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-14
18:00
BC Dubai
BC Dubai
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-14
19:00
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-14
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-14
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-11-14
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
SportasKrepšinis

Nedėkingas varžovas: Eurolygos lyderis „Žalgiris“ Pirėjuje mušasi su jau 8 mačus Kaunui nepralaiminčiu „Olympiakos“

2025 m. lapkričio 12 d. 20:04
Lrytas.lt
Kauno „Žalgirio“ krepšininkai šią savaitę ir vėl kimba į Eurolygos dvigubų savaitės mačų darbus, o pirmuoju jų varžovu trečiadienį yra galingasis Pirėjo „Olympiakos“. Kauniečiai jau daugiau kaip ketverius metus negali įveikti Graikijos komandos.
Daugiau nuotraukų (2)
Tomo Masiulio auklėtiniai siekia pratęsti pergalių seriją šio sezono Eurolygoje: kauniečiai pastaruoju metu iš eilės įveikė „Barcelona“, Bolonijos „Virtus“, Vilerbano ASVEL ir praėjusią savaitę „Valencia“ klubą 86:77. Tačiau šįkart jiems tenka grumtis su tiktai rimtu ir galingu oponentu.
Praėjusią savaitę Georgios Bartzoko kariauna susitvarkė su Belgrado „Partizan“ ekipa 80:71.
Per pastaruosius penkis tarpusavio mačus kauniečiai nė karto nenugalėjo graikų, nusileisdami jiems 2–19 taškų skirtumu. Iš viso Graikijos ekipa prieš kauniečius turi 8 laimėjimų iš eilės seriją, o pastarąjį kartą „Žalgirio“ krepšininkai „Olympiakos“ buvo įveikę tik 2021 metų sausio 22 dieną, kai namie nugalėjo 81:79.
Praėjusiame sezone „Olympiakos“ prieš LKL čempionus triumfavo 92:85 ir 74:68, o iš viso per Eurolygos istoriją per 34 mačus Pirėjus laimėtoju buvo 21 kartą.
Šiame sezone „Olympiakos“ žengia arti lyderių: pirmaujantis „Žalgiris“ po devynių turų turi 7 laimėjimus, o graikai – 6 pergales.
Kauno ŽalgirisTomas MasiulisGeorgios Bartzokas
Rodyti daugiau žymių

