Nedėkingas varžovas: Eurolygos lyderis „Žalgiris“ Pirėjuje mušasi su jau 8 mačus Kaunui nepralaiminčiu „Olympiakos“

Tomo Masiulio auklėtiniai siekia pratęsti pergalių seriją šio sezono Eurolygoje: kauniečiai pastaruoju metu iš eilės įveikė „Barcelona“, Bolonijos „Virtus“, Vilerbano ASVEL ir praėjusią savaitę „Valencia“ klubą 86:77. Tačiau šįkart jiems tenka grumtis su tiktai rimtu ir galingu oponentu.
Praėjusią savaitę Georgios Bartzoko kariauna susitvarkė su Belgrado „Partizan“ ekipa 80:71.
Per pastaruosius penkis tarpusavio mačus kauniečiai nė karto nenugalėjo graikų, nusileisdami jiems 2–19 taškų skirtumu. Iš viso Graikijos ekipa prieš kauniečius turi 8 laimėjimų iš eilės seriją, o pastarąjį kartą „Žalgirio“ krepšininkai „Olympiakos“ buvo įveikę tik 2021 metų sausio 22 dieną, kai namie nugalėjo 81:79.
Praėjusiame sezone „Olympiakos“ prieš LKL čempionus triumfavo 92:85 ir 74:68, o iš viso per Eurolygos istoriją per 34 mačus Pirėjus laimėtoju buvo 21 kartą.
Šiame sezone „Olympiakos“ žengia arti lyderių: pirmaujantis „Žalgiris“ po devynių turų turi 7 laimėjimus, o graikai – 6 pergales.
Kauno ŽalgirisTomas MasiulisGeorgios Bartzokas
