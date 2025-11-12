Penkias nesėkmes iš eilės turintis „Lietkabelis“ Europos taurėje kovoja su vienu iš lyderių „Turk Telekom“

SportasKrepšinis

Panevėžio „Lietkabelis“ tęsia savo kovas Europos taurės turnyre. Trečiadienį Panevėžio klubo B grupės septintame ture varžosi su Ankaros „Turk Telekom“ komanda.
Pirmasis kėlinys šeimininkams nebuvo sėkmingas – panevėžiečiai vijosi 12:16, o po pirmojo kėlinio turkai pirmavo 27:21.
Antrojo kėlinio pradžioje „Lietkabelis“ sumažino atsilikimą iki 28:31, bet svečiai vėl atitrūko jau dviženkle persvara 43:31.
„Lietkabeliui“ kol kas nekaip sekasi grumtis Europos taurės turnyre – mūsiškiai turi vos vieną laimėjimą ir 5 pralaimėjimus.
Praėjusią savaitę panevėžiečiai išvykoje 74:78 nusileido italų Trento „Dolomiti Energia“ ir tai buvo jau penktasis pralaimėjimas iš eilės.
Tuo tarpu „Turk Telekom“ yra vienas iš lyderių, turintis keturis laimėjimus. Praėjusią savaitę turkai sudaužė graikų Atėnų „Panionios“ 95:67 ir turi keturių iš eilės laimėjimų seriją.
