Po nykaus mačo su „Olympiakos“ T. Masiulis dešimčia žodžiu apibūdino „Žalgirio“ pralaimėjimą

Rimto mūšio Graikijoje ir nebuvo – esant rezultatui 9:6 Pirėjus spurtavo 17:3 ir pabėgo 26:9 ir antrame kėlinyje buvo pabėgę ir 38:17.
Nors kauniečiams pavyko šiek tiek aptirpdyti skirtumą – sumažino atsilikimą iki 11 taškų, bet „Olympiakos“ per trečiąjį kėlinį ir vėl susikrovė 23 taškų pranašumą ir lengvai užbaigė akistatą.
„Jie gerai žaisdami nusipelnė pergalės, o pas mus niekas neveikė“, – Eurolygos televizijai po mačo trumpai komentavo akistatą „Žalgirio“ treneris T. Masiulis
