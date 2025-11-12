Po nykaus mačo su „Olympiakos“ T. Masiulis dešimčia žodžiu apibūdino „Žalgirio“ pralaimėjimą

Eurolyga 2025
2025-11-11
18:00
BC Dubai
BC Dubai
102
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
84
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
75
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
114
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
89
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:30
„Valencia“
„Valencia“
89
Madrido „Real“
Madrido „Real“
76
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
99
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
89
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
78
„Monaco“
„Monaco“
76
Rungtynių statistika
2025-11-11
22:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
95
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
101
Rungtynių statistika
2025-11-12
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
95
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
78
Rungtynių statistika
2025-11-12
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
80
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
72
Rungtynių statistika
2025-11-12
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
74
„Barcelona“
„Barcelona“
75
Rungtynių statistika
2025-11-13
21:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-11-13
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-13
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
„Valencia“
„Valencia“
2025-11-13
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-13
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-14
18:00
BC Dubai
BC Dubai
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-14
19:00
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-14
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-14
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-11-14
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-11-19
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Monaco“
„Monaco“
SportasKrepšinis

Po nykaus mačo su „Olympiakos“ T. Masiulis dešimčia žodžiu apibūdino „Žalgirio“ pralaimėjimą

2025 m. lapkričio 12 d. 23:28
Lrytas.lt
Kauno „Žalgirio“ komandos keturių iš eilės pergalių Eurolygoje serija nutrūko Graikijoje. Tomo Masiulio auklėtiniai dešimtojo turo rungtynėse pralaimėjo Pirėjo „Olympiakos“ krepšininkams 78:95 (14:28, 22:22, 17:24, 25:21) ir susilygino pergalių skaičiumi – abi ekipos turi po 7 laimėjimus.
Daugiau nuotraukų (15)
Rimto mūšio Graikijoje ir nebuvo – esant rezultatui 9:6 Pirėjus spurtavo 17:3 ir pabėgo 26:9 ir antrame kėlinyje buvo pabėgę ir 38:17.
Nors kauniečiams pavyko šiek tiek aptirpdyti skirtumą – sumažino atsilikimą iki 11 taškų, bet „Olympiakos“ per trečiąjį kėlinį ir vėl susikrovė 23 taškų pranašumą ir lengvai užbaigė akistatą.
„Jie gerai žaisdami nusipelnė pergalės, o pas mus niekas neveikė“, – Eurolygos televizijai po mačo trumpai komentavo akistatą „Žalgirio“ treneris T. Masiulis
Tomas MasiulisKauno ŽalgirisPirėjo Olympiakos
Rodyti daugiau žymių

