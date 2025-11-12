Prie senos plokštelės sugrįžęs Š. Jasikevičius įgėlė auklėtiniams: „Tai buvo siaubinga“

Lietuvio treniruojama Stambulo „Fernerbahce“ namų rungtynėse 84:75 palaužė Tel Avivo „Maccabi“ ekipą.
Nepaisant to, jog Turkijos ekipa namų rungtynes turėjo žaisti Vokietijoje, Š.Jasikevičius liko sužavėtas komandos palaikymu.
„Sveikinu mūsų žaidėjus ir sirgalius su pergale, – po rungtynių kalbėjo Šaras. – Norėčiau iš visos širdies padėkoti mūsų sirgaliams – šiandien žaidėme neįtikėtinoje atmosferoje. Esu tikrai patenkintas sulaukęs tokio palaikymo rungtynėse už Turkijos ribų.“
Dar trečiajame kėlinyje „Fenerbahce“ varžovus talžė 55:35, tačiau Š.Jasikevičiaus auklėtiniai sugebėjo atsipalaiduoti ir ketvirtojo kėlinio metu jau atsilikinėjo 66:67.
„Kalbant apie pačias rungtynes, pirmąsias 25 minutes žaidėme labai gerai, atspindėdami „Fenerbahçe“ krepšinio standartus aikštėje. Tada, per kitas 10 minučių, staiga subyrėjome. Tai buvo siaubinga. Leidome „Maccabi“ per daug lengvų progų pelnyti taškus. Buvome siaubingi kovoje dėl kamuolių ir gindamiesi nuo greitų atakų. Negalime taip žaisti. Vis dėlto labai džiaugiuosi, kad mums pavyko laimėti šiame sezono etape. Svarbiausia buvo laimėti“, – teigė lietuvis.
Taip pat Š.Jasikevičius kalbėjo apie tai, jog jo auklėtiniams dar reikia perprasti europietišką krepšinį bei teigė, jog komanda turi būti kantri šiuo laikotarpiu.
„Nemanau, kad kuri nors komanda šioje sezono stadijoje gali žaisti tobulas 40 minučių. Turime daug naujų žaidėjų ir jie mokosi europietiško krepšinio. Šis procesas tikriausiai tęsis iki sausio ar vasario.
Taip pat turiu pasakyti, kad dar negalėjome žaisti kaip pilna komanda. Scottie Wilbekinas yra traumuotas ir mums labai svarbus žaidėjas. Artūras Žagaras taip pat kurį laiką nežaidė. Teoriškai jis gali būti matomas kaip trečiasis įžaidėjas, bet jis labai gerai supranta sistemą. Taigi, turime būti kantrūs“, – kalbėjo Š.Jasikevičius.
