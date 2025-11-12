Prie senos plokštelės sugrįžęs Š. Jasikevičius įgėlė auklėtiniams: „Tai buvo siaubinga“

Eurolyga 2025
2025-11-07
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
93
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
97
Rungtynių statistika
2025-11-07
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
86
„Valencia“
„Valencia“
77
Rungtynių statistika
2025-11-07
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
80
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
71
Rungtynių statistika
2025-11-07
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
92
Madrido „Real“
Madrido „Real“
101
Rungtynių statistika
2025-11-11
19:00
BC Dubai
BC Dubai
102
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Rungtynių statistika
2025-11-11
22:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
84
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
75
Rungtynių statistika
2025-11-11
22:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
114
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
89
Rungtynių statistika
2025-11-11
22:30
„Valencia“
„Valencia“
89
Madrido „Real“
Madrido „Real“
76
Rungtynių statistika
2025-11-11
22:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
99
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
89
Rungtynių statistika
2025-11-11
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
78
„Monaco“
„Monaco“
76
Rungtynių statistika
2025-11-11
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
95
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
101
Rungtynių statistika
2025-11-12
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-12
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-11-12
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-11-13
22:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-11-13
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-13
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
„Valencia“
„Valencia“
2025-11-13
22:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-13
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-14
19:00
BC Dubai
BC Dubai
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-14
20:00
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-14
22:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-14
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-11-14
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
SportasKrepšinis

Prie senos plokštelės sugrįžęs Š. Jasikevičius įgėlė auklėtiniams: „Tai buvo siaubinga“

2025 m. lapkričio 12 d. 09:28
Lrytas.lt
Šarūnas Jasikevičius po antradienio Eurolygos rungtynių tarsi Kauno „Žalgirio“ treniravimo laikais kalbėjo apie reikalingą kantrumą ir europietiško krepšinio pamokas bei barė auklėtinius dėl katastrofiškos atkarpos.
Daugiau nuotraukų (1)
Lietuvio treniruojama Stambulo „Fernerbahce“ namų rungtynėse 84:75 palaužė Tel Avivo „Maccabi“ ekipą.
Nepaisant to, jog Turkijos ekipa namų rungtynes turėjo žaisti Vokietijoje, Š.Jasikevičius liko sužavėtas komandos palaikymu.
„Sveikinu mūsų žaidėjus ir sirgalius su pergale, – po rungtynių kalbėjo Šaras. – Norėčiau iš visos širdies padėkoti mūsų sirgaliams – šiandien žaidėme neįtikėtinoje atmosferoje. Esu tikrai patenkintas sulaukęs tokio palaikymo rungtynėse už Turkijos ribų.“
Dar trečiajame kėlinyje „Fenerbahce“ varžovus talžė 55:35, tačiau Š.Jasikevičiaus auklėtiniai sugebėjo atsipalaiduoti ir ketvirtojo kėlinio metu jau atsilikinėjo 66:67.
„Kalbant apie pačias rungtynes, pirmąsias 25 minutes žaidėme labai gerai, atspindėdami „Fenerbahçe“ krepšinio standartus aikštėje. Tada, per kitas 10 minučių, staiga subyrėjome. Tai buvo siaubinga. Leidome „Maccabi“ per daug lengvų progų pelnyti taškus. Buvome siaubingi kovoje dėl kamuolių ir gindamiesi nuo greitų atakų. Negalime taip žaisti. Vis dėlto labai džiaugiuosi, kad mums pavyko laimėti šiame sezono etape. Svarbiausia buvo laimėti“, – teigė lietuvis.
Taip pat Š.Jasikevičius kalbėjo apie tai, jog jo auklėtiniams dar reikia perprasti europietišką krepšinį bei teigė, jog komanda turi būti kantri šiuo laikotarpiu.
„Nemanau, kad kuri nors komanda šioje sezono stadijoje gali žaisti tobulas 40 minučių. Turime daug naujų žaidėjų ir jie mokosi europietiško krepšinio. Šis procesas tikriausiai tęsis iki sausio ar vasario.
Taip pat turiu pasakyti, kad dar negalėjome žaisti kaip pilna komanda. Scottie Wilbekinas yra traumuotas ir mums labai svarbus žaidėjas. Artūras Žagaras taip pat kurį laiką nežaidė. Teoriškai jis gali būti matomas kaip trečiasis įžaidėjas, bet jis labai gerai supranta sistemą. Taigi, turime būti kantrūs“, – kalbėjo Š.Jasikevičius.
Stambulo FenerbahceŠarūnas JasikevičiusTel Avivo Maccabi
Rodyti daugiau žymių

