„SKM-II GEALAN“ treniruotėje – ypatingi svečiai: iš A. Jomanto lūpų – aiški žinutė

Šį sezoną Moksleivių krepšinio lygos (MKL) U15 čempionate „SKM-II GEALAN“ demonstruoja ypač solidžius rezultatus.
Sostinės krepšininkai laimėjo pirmąsias keturias sezono rungtynes ir yra viena iš dviejų čempionato komandų, kurios kol kas skina tik pergales.
Vidutiniškai per mačą A. Menkevičiaus auklėtiniai varžovams atseikėja kone 100 taškų (98,3), o patys praleidžia 83,5.
Komandos lyderis – neatsiejama jos dalimi tapęs Joringis Plytnykas (vid. 18 tšk., 12 atk. kam., 4 rez. perd., 24 n. b.). Šį sezoną Joringis kartu su visa „SKM-II GEALAN“ komanda sulaukė galingo papildymo – ekipoje debiutavo ir prie jos greitai pritapo Jonas Biržinis (15 tšk., 12 atk. kam., 21 n. b.).
Šią savaitę krepšininkai savo treniruotėje sulaukė ypatingų svečių – „GEALAN“ marketingo ir produktų vystymo vadovo Aleksandro Kučinskio, Vilniaus „Ryto“ klubo sporto direktoriaus Artūro Jomanto, jaunimo programos vadovo Mato Urbono, „GEALAN–SKL“ lygos vadovo Vaido Indriliūno ir SKM projektų vadovo Karolio Brusoko.
Krepšininkus komandos generalinis partneris „GEALAN“ apdovanojo firminiais rankšluosčiais, gertuvėmis, kuprinėmis ir žieminėmis kepurėmis.
„Stengėmės, kad dovanos būtų praktiškos – vyrukai tikrai išlieja daug prakaito, tad rankšluosčiai tikrai pravers, kaip ir kiti daiktai, – kalbėjo A. Kučinskis. – Komanda sezoną pradėjo labai gerai ir tai mus nuteikia pozityviai. Aišku, visi suprantame, kad pagrindinis tikslas yra ne pergalės čia ir dabar, o vaikinų tobulėjimas ir pasirengimas vyrų krepšinio pasauliui, bet pergalės visada nuteikia optimistiškai. Labai svarbu mėgautis tuo, ką darai. Svarbu atrasti ir neprarasti motyvacijos, bendrauti, susirasti draugų, taip kurti ateities kontaktus ir puoselėti palaikymo kultūrą.“
Tuo metu „Ryto“ sporto direktorius, klubo legenda, LKL ir Europos taurės čempionas A. Jomantas pridėjo:
„Kiekvieną dieną turi įrodyti, kad esi geresnis, ne tik varžovui, treneriui, bet ir sau pačiam. Kasdien stenkitės būti geresniais nei buvote vakar. Tai pagrindinis tobulėjimo principas, kuris jums ateityje leis nugalėti daug varžovų.“
Savo ruožtu „Ryto“ jaunimo programos vadovas M. Urbonas pažymėjo: „Prieš 5 metus buvau šioje salėje, kai čia su savo komanda sportavo Kasparas Jakučionis. Dabar jis yra NBA, o tai rodo, kad viskas yra įmanoma. Atidžiai sekame jaunuosius krepšininkus, jų žaidimą ir tobulėjimą MKL čempionatuose. Džiaugiamės, kad savo žaidimu ir rezultatais garsinate Vilniaus vardą Lietuvoje ir už šalies ribų. Palinkėsiu pasiekti savo maksimumą ir galbūt kažkada susitiksime jau „Ryto“ jaunimo komandų treniruotėse.“
Ilgiausias mėgėjų krepšinio lygos tradicijas turinčios „GEALAN–SKL“ direktorius Vaidas Indriliūnas pridėjo:
„Linkiu visiems tapti profesionaliais krepšininkais ir garsinti Lietuvos krepšinio vardą visame pasaulyje. Jeigu ateityje nuspręsite rinktis kitą profesinį kelią, labai lauksime jūsų „GEALAN–SKL“ krepšinio lygoje. Turime daug divizionų, daugiau kaip 100 komandų, todėl mūsų lygoje tikrai atrasite savo vietą ir savo komandą.“
Artimiausias rungtynes „SKM-II GEALAN“ žais jau šį šeštadienį, kai „Aerottoria“ arenoje nuo 12:30 val. susitiks su Šiaulių KA „Saulė-I ŠSG“ ekipa (1/3).
Šiam mačui yra suteiktas SKM savaitės rungtynių statusas.