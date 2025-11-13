D. Sabonis buvo blankus, o jo „Kings“ – sudaužyta savų sirgalių akivaizdoje

Pirmuosius komandos taškus susitikime pelnęs D. Sabonis mačą baigė savo sąskaitoje turėdamas 12 taškų (4/8 dvit., 0/1 trit., 4/4 baud.), 5 atkovotus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, 2 perimtus kamuolius ir 4 klaidas.
Rezultatyvesnis už lietuvį Sakramento komandoje buvo tiks Keonas Ellisas, surinkęs 20 taškų. Po 10 pridėjo Precious Achiuwa ir Russellas Westbrookas.
„Hawks“ į priekį vedė 24 taškus surinkęs Jalenas Johnsonas, 21 tašką pelnę Onyeka Okungwu, 15 – Zaccharie Risacheras.
Tai buvo ketvirtasis „Kings“ pralaimėjimas iš eilės. Per šią seriją Sakramento ekipa vidutiniškai pralaimi net 26,2 taško skirtumu.
Kitos D. Sabonio atstovaujamos komandos rungtynės – naktį iš penktadienio į šeštadienį su „Minnesota Timberwolves“.
Domantas SabonisSacramento KingsAtlanta Hawks
