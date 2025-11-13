SportasKrepšinis

D. Sabonis buvo blankus, o jo „Kings“ – sudaužyta savų sirgalių akivaizdoje

2025 m. lapkričio 13 d. 07:20
Lrytas.lt
Vos tris pergales šiame sezone pasiekusi „Sacramento Kings“ (3-9) ekipa savų sirgalių akivaizdoje buvo tiesiog sudaužyta – Domanto Sabonio atstovaujama ekipa namie net 100:133 (34:37, 12:29, 22:39, 32:28) pralaimėjo „Atlanta Hawks“ (7-5).
Daugiau nuotraukų (1)
Pirmuosius komandos taškus susitikime pelnęs D. Sabonis mačą baigė savo sąskaitoje turėdamas 12 taškų (4/8 dvit., 0/1 trit., 4/4 baud.), 5 atkovotus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, 2 perimtus kamuolius ir 4 klaidas.
Rezultatyvesnis už lietuvį Sakramento komandoje buvo tiks Keonas Ellisas, surinkęs 20 taškų. Po 10 pridėjo Precious Achiuwa ir Russellas Westbrookas.
„Hawks“ į priekį vedė 24 taškus surinkęs Jalenas Johnsonas, 21 tašką pelnę Onyeka Okungwu, 15 – Zaccharie Risacheras.
Tai buvo ketvirtasis „Kings“ pralaimėjimas iš eilės. Per šią seriją Sakramento ekipa vidutiniškai pralaimi net 26,2 taško skirtumu.
Kitos D. Sabonio atstovaujamos komandos rungtynės – naktį iš penktadienio į šeštadienį su „Minnesota Timberwolves“.
Domantas SabonisSacramento KingsAtlanta Hawks
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.