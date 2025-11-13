Dar vieną skaudžią traumą gavęs K. Evansas nutraukė tylą – turėjo ką apkaltinti

Amerikietis griebėsi už kairės kojos ir palikdamas aikštelę su ekipos darbuotojų pagalba kartojo „negali būti, negali būti, kodėl man“.
Krepšininkas buvo išvežtas į ligoninę ir paaiškėjo blogiausias spėjimas – graikai paskelbė, kad jam vėl plyšo Achilo sausgyslė. Tad sezonas, kuriam K.Evansas rengėsi pusantrų metų – baigtas. Medikų verdiktas – 10 mėnesių be krepšinio.
K.Evansas neišlenda ir traumų liūno: 2023-iųjų sausio 5 d. Kauno „Žalgiryje“ kovojusiam amerikiečiui plyšo dešiniosios kojos Achilo sausgyslė, o 2024 m. gegužės 26 d. jam trūko kelio girnelės raištis.
Kalbama, kad krepšininkas gali baigti karjerą, nes klubai atsisakys sudaryti sutarčių su traumas patiriančiu žaidėju.
Praėjus daugiau kaip parai K.Evansas pasidalijo pirmąja žinute instagramo socialiniame tinkle, kaltindamas neteisingą gyvenimą. „Gyvenimas nėra teisingas ir niekada nebus, – parašė K.Evansas. – Anksčiau tai sakiau, kartoju tai ir dabar. Dievas nedaro klaidų. Aš nežinau kodėl taip yra. Nenoriu nusivilti savimi stengdamasis tai suprasti. Reikia kontroliuoti tai, ką galima kontroliuoti. Toks mano požiūris buvo visada, esant tokiose pozicijose. Laikas susikaupti ir kibti į darbus. Ačiū visiems už meilę ir žinutes.“
Kauno ŽalgirisPirėjo OlympiakosKeenanas Evansas
