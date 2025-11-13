Dar vieną skaudžią traumą gavęs K. Evansas nutraukė tylą – turėjo ką apkaltinti

Eurolyga 2025
2025-11-11
18:00
BC Dubai
BC Dubai
102
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
84
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
75
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
114
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
89
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:30
„Valencia“
„Valencia“
89
Madrido „Real“
Madrido „Real“
76
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
99
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
89
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
78
„Monaco“
„Monaco“
76
Rungtynių statistika
2025-11-11
22:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
95
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
101
Rungtynių statistika
2025-11-12
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
95
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
78
Rungtynių statistika
2025-11-12
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
80
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
72
Rungtynių statistika
2025-11-12
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
74
„Barcelona“
„Barcelona“
75
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
59
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
52
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
69
„Monaco“
„Monaco“
68
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
37
„Valencia“
„Valencia“
49
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Madrido „Real“
Madrido „Real“
38
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
52
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
40
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
34
Rungtynių statistika
2025-11-14
18:00
BC Dubai
BC Dubai
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-14
19:00
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-14
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-14
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-11-14
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-11-19
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Monaco“
„Monaco“
SportasKrepšinis

Dar vieną skaudžią traumą gavęs K. Evansas nutraukė tylą – turėjo ką apkaltinti

2025 m. lapkričio 13 d. 21:48
Lrytas.lt
Pirėjo „Olympiakos“ komandos gynėjas ir praeityje Kauno „Žalgirio“ lyderis Keenanas Evansas trečiadienį sugrįžo į Eurolygos kovas po 533 dienų traumų reabilitacijos, tačiau aikštėje išbuvo vos 2 minutes ir 1 sekundę. mače su „Žalgiriu“, vienoje iš atakų, kovoje su Dustinu Sleva amerikietis lyg ir užlipo ant varžovo kojos ir susmuko iš skausmo.
Amerikietis griebėsi už kairės kojos ir palikdamas aikštelę su ekipos darbuotojų pagalba kartojo „negali būti, negali būti, kodėl man“.
Krepšininkas buvo išvežtas į ligoninę ir paaiškėjo blogiausias spėjimas – graikai paskelbė, kad jam vėl plyšo Achilo sausgyslė. Tad sezonas, kuriam K.Evansas rengėsi pusantrų metų – baigtas. Medikų verdiktas – 10 mėnesių be krepšinio.
K.Evansas neišlenda ir traumų liūno: 2023-iųjų sausio 5 d. Kauno „Žalgiryje“ kovojusiam amerikiečiui plyšo dešiniosios kojos Achilo sausgyslė, o 2024 m. gegužės 26 d. jam trūko kelio girnelės raištis.
Kalbama, kad krepšininkas gali baigti karjerą, nes klubai atsisakys sudaryti sutarčių su traumas patiriančiu žaidėju.
Praėjus daugiau kaip parai K.Evansas pasidalijo pirmąja žinute instagramo socialiniame tinkle, kaltindamas neteisingą gyvenimą. „Gyvenimas nėra teisingas ir niekada nebus, – parašė K.Evansas. – Anksčiau tai sakiau, kartoju tai ir dabar. Dievas nedaro klaidų. Aš nežinau kodėl taip yra. Nenoriu nusivilti savimi stengdamasis tai suprasti. Reikia kontroliuoti tai, ką galima kontroliuoti. Toks mano požiūris buvo visada, esant tokiose pozicijose. Laikas susikaupti ir kibti į darbus. Ačiū visiems už meilę ir žinutes.“
Kauno ŽalgirisPirėjo OlympiakosKeenanas Evansas
