Eurolygos lietuviai: D. Motiejūno bėdos ginantis, formalūs D. Sirvydžio taškai ir minkšta I. Brazdeikio kakta
2025 m. lapkričio 13 d. 16:40
Lrytas Premium nariams
Eurolygos dešimtajame ture tarp Lietuvos krepšininkų rezultatyviausiai žaidė Donatas Motiejūnas ir Deividas Sirvydis. Tačiau D.Motiejūnas buvo silpnoji Belgrado „Crvena Zvezda“ vieta ginantis, o D.Sirvydis taškus rinko, kai Kauno „Žalgiris“ beviltiškai atsiliko ir rezultatas jau buvo tik formalumas. Šis turas ir Lietuvos krepšininkams, ir jų komandoms, išskyrus Atėnų „Panathinaikos“, buvo itin nesėkmingas.