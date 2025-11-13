Graikijos žiniasklaida po „Olympiakos“ pergalės: „Žalgiris“ buvo atvėsintas“

„Dieve, kodėl?“
Pirėjo „Olympiakos“ komanda trečiadienį žaidė itin darniai, beveik visas rungtynes viešpatavo aikštėje ir Kauno „Žalgirio“ krepšininkams nepaliko nė mažiausios vilties. Tačiau Graikijos žiniasklaida po įspūdingos Graikijos čempionų pergalės daugiausia rašė ne apie tuos, kurie triuškino Lietuvos čempionus, bet apie vos dvi minutes aikštėje praleidusį ir į krepšį nė karto nemetusį žaidėją.
Krepšinį trečiadienį nustelbė „Olympiakos“ gynėjo, prieš kelis sezonus „Žalgiryje“ žaidusio Keenano Evanso nelaimė. Vieną traumą ką tik išsigydžiusiam amerikiečiui antrą sykį karjeroje trūko Achilo sausgyslė.
Ketvirtadienį dauguma Graikijos sporto leidinių viršelyje spausdino ne 30 taškų įmetusio Tylerio Dorsey ar kitų svarbiausių pergalės kalvių atvaizdus, bet fizinio ir dvasinio skausmo palaužto ir aikštę paliekančio K.Evanso nuotraukas.
Antraštėse ir paantraštėse vyravo užuojautos K.Evansui žodžiai, o kone iškalbingiausiai jausmus viršelyje perteikė „LiveSport“ dienraštis: „Dieve, kodėl?“
Daugumos straipsnių antraštės buvo panašios: „Olympiakos“ – „Žalgiris“ 95:78. Jokiu būdu...“ („Gazzetta“), „Geriausią metų pasirodymą aptemdė K.Evanso trauma“ („Sportime“), „Sukrėtimas dėl K.Evanso traumos nustelbė „Olympiakos“ pergalę prieš „Žalgirį“ („Sport24“), „T.Dorsey rečitalis su K.Evansu mintyse“ („Superbasket“), „Laimėta buvo lengvai, visi galvoja apie K.Evansą“ („SDNA“), „Puiki pergalė, su K.Evansu mintyse“ („Fos“).
„Nesidžiaugė taip, kaip galėjo“
„Taikos ir draugystės“ stadione trečiadienį vykusios rungtynės nebuvo vertos ilgo aprašymo. Žaidimas vyko viena kryptimi: „Olympiakos“ jau pirmajame kėlinyje pirmavo 26:9, antrojo kėlinio pradžioje rezultatas buvo 36:14.
Po tokio pasirodymo Pirėjo krepšininkai neabejotinai būtų išgirdę ilgiausias pagyrimo žodžių virtines, tačiau žaidimą nustelbė nelemtas įvykis pirmojo kėlinio pabaigoje.
„Olympiakos“ nugalėjo „Žalgirį“ 95:78, bet yra ir kita pusė – visas Taikos ir draugystės stadionas nuščiuvo dėl traumą patyrusio Keenano Evanso, kuris išėjo iš aikštės kartodamas „jokiu būdu“ („no way“). Po rungtynių, kuriose totalinį krepšinį žaidęs „Olympiakos“ sutriuškino „Žalgirį“, niekam nerūpėjo galutinis rezultatas. Nes K.Evansas paliko aikštę sužaidęs dvi minutes ir vieną sekundę“, - iškart po rungtynių rašė „Gazzetta“ interneto svetainė.
„Olympiakos“ pasiekė trečiąją iš eilės pergalę, sumušęs šį sezoną įspūdingai žaidžiantį „Žalgirį“, bet nesidžiaugė taip, kaip galėtų džiaugtis, jeigu nebūtų susižeidęs K.Evansas“, - pirmosiose straipsnio eilutėse rašė „Olympiakos“ klubui artimas „Fos“ leidinys.
„Olympiakos“ nesuteikė „Žalgiriui“ jokios vilties ir lyg viesulas pasiėmė pergalę, bet rungtynės liks atmintyje dėl naujo K.Evanso sukrėtimo, - dėstė SDNA. – „Olympiakos“ pasiekė Pyro pergalę. „Raudonų-baltų“ žaidimas atitiko aukščiausius standartus, jie diktavo tempą ir lengvai nugalėjo „Žalgirį“, bet pergalę nustelbė K.Evanso trauma. Pirėjo komanda į geriausiai besiginančios Eurolygos ekipos krepšį įmetė 95 taškus, pralaužė varžovus baudos aikštelėje ir gerai gynėsi.“
„Nėra krepšinio, nėra nieko“
„Nėra krepšinio, nėra lentelių, nėra pergalių, nėra taškų, nėra nieko. Laikas sustingo tą akimirką, kai K.Evansas suklupo aikštėje. „Olympiakos“ pasirodymas buvo vienas iš geriausių. Galbūt geriausias šį sezoną, triuškinant „Žalgirį“, nepaisant to, kad varžovai atkovojo kamuolius. Tačiau niekas nėra nusiteikęs kalbėti apie krepšinį“, - po sukrėtimo atsigauti negalėjo „Gazzetta“ apžvalgininkas Dimitris Ekonomou.
„Atmosfera „Taikos ir draugystės“ stadione buvo geresnė nei bet kurį kitą šio sezono vakarą. Dvi iš eilės pergalės prieš Tel Avivo „Hapoel“ ir Belgrado „Partizan“ komandas, Keenano Evanso sugrįžimas į Eurolygą, nuostabi Tylerio Dorsey pradžia ir pirmajame kėlinyje varžovus nušlavęs visas „Olympiakos“ įkaitino tribūnas. Bet staiga, iki pirmojo kėlinio pabaigos likus kelioms sekundėms, laikas sustojo.
K.Evansas patyrė dar vieną traumą. Vietoje, kurioje nebuvo jokio pavojaus. Minia sustingo. Visi suprato, kas atsitiko. Kūnu nubėgo šiurpas, viskas apniuko. „Olympiakos“ tęsė įsikandęs peilį ir sutriuškino „Žalgirį“, bet vakaro pabaigoje veidai buvo liūdni“, - rašė „Sport24“ apžvalgininkas Haris Stavrou.
„Žalgiris“ buvo atvėsintas“
Gyvenimas tęsiasi ir po nelaimingų įvykių. Pirėjo komandai taip pat reikės atsitiesti ir tęsti sezoną be sunkią traumą patyrusio žaidėjo.
„Olympiakos“ labai gerai žaidė be Keenano Evanso, bet šio sezono komandą kūrusiems žmonėms reikės kantrybės. Giorgos Bartzokas įsivaizdavo komandą, suburtą apie itin talentingą, bet labai trapų amerikietį. Dėl to buvo atleistas Nigelis Williamsas-Gossas, o antroji linija palikta pusnuogė arba aprengta permatomais drabužiais, - pastebėjo „Gazzetta“ apžvalgininkas Nikos Papadogiannis. – Naujosios versijos „Olympiakos“ aikštėje veikė tik dvi minutes. Jei tiksliau, dvi minutes ir vieną sekundę – iki nelaimės, kuri ištiko K.Evansą, kuris iškart suprato, kad žaibas vėl trenkė į tą pačią vietą.“
Kita vertus, Pirėjo komanda trečiadienį parodė, jog ir be K.Evanso gali žaisti beveik nepriekaištingai.
„Žalgiris“, be ryškių asmenybių ir ypatingo svorio, atvyko į Pirėją nešamas keturių pergalių, kurias pasiekė be N.Williamso-Gosso, bangos, bet buvo atvėsintas šaltoje Sarono įlankoje, - tęsė N.Papadogiannis. – Praėjus 24 valandoms po minimalistinės „Panathinaikos“ pergalės, „Olympiakos“ pateikė jam būdingą maksimalizmą ir žaidė totalinį krepšinį, kurį stebint nežinia, kuo labiau žavėtis: kaip laikrodis veikiančiu puolimu ar kaip spausdintuvas dirbančia gynyba?
„Raudoni-balti“ vėl parodė jėgą, nors ant savo pečių (vėl) turėjo nešti Evano Fournier vaiduoklį, nekalbant apie tai, kad ir Aleksandras Vezenkovas žaidė vidutiniškai. Užtat Tyleris Dorsey antrą kartą karjeroje pelnė 30 taškų, Nikola Milutinovas susidėjo lietuvius į krepšį, Thomasas Walkupas buvo kompiuteris, pagalbiniai krepšininkai tiksliai atliko savo užduotis.“