J. Valančiūno akivaizdoje – neįtikėtinas rekordą pasiekusio N. Jokičiaus pasirodymas

N. Jokičius per 34 minutes pelnė 55 taškus (13/17 dvit., 5/6 trit., 14/16 baud.), atkovojo 12 kamuolių ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus. 55 taškai – trečias geriausias 30-mečio serbo rezultatas per visą jo karjerą. N. Jokičius pelnė daugiau taškų nei visi „Clippers“ startinio penketo krepšininkai kartu sudėjus.
Asmeninį rezultatyvumo rekordą iš Somboro kilęs aukštaūgis pasiekė praėjusį sezoną, kai suvertė 61 tašką į „Minnesota Timberwolves“ krepšį. 56 taškus jis buvo pelnęs 2024-ųjų gruodį rungtynėse su „Washington Wizards“.
N. Jokičius net 25 taškus pelnė per pirmąjį kėlinį. Tai – jo karjeros rekordas. Serbas pagal rungtynes, kuriose pelnė bent 50 taškų, (4) aplenkė NBA legendą Shaquille'ą O'Nealą (3). Įdomu tai, kad iki tol „Nuggets“, kai N. Jokičius pelno bent 50 taškų, nebuvo laimėję nė karto.
Tuo tarpu J. Valančiūnas aikštelėje praleido 11 minučių, 6 iš kurių – ketvirtajame kėlinyje, kurio metu jis pelnė ir didžiąją dalį savo taškų. Iš viso lietuvio sąskaitoje – 8 taškai (3/3 dvit., 0/1 trit., 2/4 baud.), 3 atkovoti kamuoliai, 1 rezultatyvus perdavimas ir 1 klaida.
18 taškų „Nuggets“ komandai pelnė Aaronas Gordonas, 15 pridėjo Jamalas Murray'us.
Pralaimėtojų gretose išsiskyrė 23 taškus pelnęs Jamesas Hardenas, 22 taškus surinko Jordanas Milleris, 18 – Ivica Zubacas.
Ketvirtajame rungtynių kėlinyje buvo užfiksuotas kuriozas – į aikštelę likus žaisti kiek mažiau nei keturias minutes įbėgo sirgalius ir pradėjo gintis prieš „Nuggets“ krepšininkus. Netrukus į aikštelę parskubėjo apsaugos darbuotojai, tačiau šiems nusižengusį vaikiną pavyko sugauti ne iškart.
Po kiek laiko vaikinas visgi buvo išvesdintas iš aikštelės.
Tai buvo jau šeštoji „Nuggets“ pergalė iš eilės. Kitos Denverio komandos rungtynės – naktį iš šeštadienio į sekmadienį su „Minnesota Timberwolves“.
Jonas ValančiūnasNikola JokičiusDenver Nuggets
