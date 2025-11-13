L. Juškaitė prieš rungtynes su Švedija: „Tikrai norime laimėti ir tikimės gerų rungtynių“

Rungtynių dieną kalbinta Lietuvos rinktinės kapitonė Laura Juškaitė varžovių gretose išskyrė Justės Jocytės komandos draugę Žironos „Spar“ klube Klarą Lundquist.
Ji praėjusią vasarą vykusiame Europos čempionate vidutiniškai rinkdavo po 19,3 taško, atkovodavo 9,7 kamuolio ir atlikdavo 7,3 rezultattyvaus perdavimo.
„Kelionė gal kiek prailgo, bet viskas gerai. Vakar pasportavome, pavalgėme vakarienę, pamiegojome. Dabar turime treniruotę prieš rungtynes ir esame pasiruošusios kautis. Švedijos rinktinė turi aiškiai išreikštą lyderę – Klarą Lundquist.
Ji yra pagrindinis Švedijos rinktinės variklis. Tai nėra ta pati sudėtis, kokia buvo Europos čempionate, bet pasidarėme skautingą ir, jeigu niekas per daug nebus pasikeitę, esame gana gerai pasiruošusios ir žinome jų sistemas“, – kalbėdama su lietuva.basketball sakė Lietuvos rinktinės kapitonė L. Juškaitė.
Savo ruožtu L. Juškaitė praėjusiame Europos čempionate buvo viena iš esminių žaidėjų Lietuvos rinktinėje ir vidutinškai per mačą rinkdavo po 16 taškų, 8,7 atkovoto kamuolio ir 2,5 rezultatyvaus perdavimo.
Galutinėje Senojo žemyno čempionato rikiuotėje Lietuva užėmė 8 vietą, o švedės savo pasirodymą baigė jau po pirmojo etapo ir tarp 16 rinktinių užėmė 10 vietą.
Kalbėdama apie šio vakaro rungtynes ir Lietuvos rinktinės stiprybes, L. Juškaitė sakė: „Turime nemažai naujų veidų, kurioms tai bus debiutinės rungtynės. Iš tokių krepšininkių tikimės geros energijos.
Taip pat turime patikrintą branduolį, starto penketą, kuris kartu žaidė Europos čempionate. Pirmenybėse gauta patirtis mums daug pridėjo, nes esame susižaidusios. Tai – mūsų stiprybė.“
Europos moterų krepšinio čempionatas 2027 m. vasarą vyks Lietuvoje. Nors lietuvės, kaip čempionato šeimininkės, jau turi garantuotą vietą jame, L. Juškaitė pabrėžia, kad laimėti rungtynes visada yra labai svarbu.
„Žinome, kad jau turime vietą Europos čempionate, bet norisi laimėti visas rungtynes, kuriose dalyvaujame. Ne tik dėl reitingo taškų. Kiekviena pergalė prideda pasitikėjimo. Tikrai norime laimėti ir tikimės gerų rungtynių.“
Sekmadienį Lietuvos rinktinė Vilniaus „Twinsbet“ arenoje nuo 16 val. kovos su Europos čempione Belgijos rinktine. Įėjimas į šias rungtynes – nemokamas.
Lietuvos rinktinės sudėtis rungtynėms su Švedija:
Audronė Zdanevičiūtė, Danielė Paunksnytė, Sintija Aukštikalnytė, Justė Jocytė, Gabija Meškonytė, Laura Juškaitė, Justina Miknaitė, Brigita Sinickaitė, Eglė Šventoraitė, Giedrė Labuckienė, Gabija Galvanauskaitė, Daugilė Ūsė.
