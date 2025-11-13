Lietuvoje tūkstančius gerbėjų subūręs JAV strymeris „IShowSpeed“ pagerino NBA rekordą

20-metis Darrenas Watkinsas, geriau internete žinomas kaip IShowSpeed, pastarąjį mėnesį kuria video seriją, kur bando įvairius sportus. Iš pradžių jis pabandė amerikietišką futbolą su šio sporto legenda Tomu Brady, vėliau bandė gimnastiką su Suni Lee ir dešrainių valgymą su šios rungties ikona „Joey Chestnut“.
Ketvirtajame epizode IShowSpeed išbandė ir krepšinį, o jam padėjo dukart NBA čempionas ir 15 kartų „Visų žvaigždžių“ rungtynių dalyvis Kevinas Durantas.
20-metis epizodo metu išbandė krepšininkų prieš patekimą į NBA atliekamus testus treniruočių stovykloje, geriau žinomoje kaip „NBA Draft Combine“.
Vienas iš atletiškumą matuojančių testų buvo trijų ketvirčių krepšinio aikštelės sprintas.
„IShowSpeed“ distanciją įveikė per 2,805 sekundės ir pagerino iki tol „Sacramento Kings“ žaidėjui Devinui Carteriui priklausiusį rekordą (2,91 sekundės).
Verta pažymėti, kad šį testą atlieka sąlyginai maža dalis į NBA patekti ketinančių atletų, o skambiausi vardai įprastai pasirenka praleisti „Draft Combine“, kad dėl galimai nepatenkinamo pasirodymo nenukristų jų naujokų biržos vertė.
„Speedas tiesiog yra atletas“, – spaudos konferencijoje po rungtynių trečiadienį reagavo K. Durantas.
IShowSpeed prieš metus 50 metrų sprinte rungėsi su pasaulio čempionu sprinteriu Noah Lylesu, kuriam pralaimėjo.