M. Buzelis pagerino karjeros rekordą, tačiau „Bulls“ pralaimėjo 4 kartą iš eilės

Per 34 minutes aikštelėje M. Buzelis pelnė 21 tašką (5/9 dvit., 2/5 trit., 5/5 baud.), atkovojo 14 kamuolių, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, blokavo 2 metimus ir 4 kartus suklydo.
14 atkovotų kamuolių – naujasis lietuvio karjeros rekordas. Iki tol aukščiausias M. Buzelio rezultatas šioje statistikos grafoje buvo 12 atkovotų kamuolių, pasiektas praėjusį sezoną balandžio 4-osios rungtynėse su „Portland Trail Blazers“.
20 taškų „Bulls“ pelnė Kevinas Huerteris, 15 – Isaacas Okoro.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Paulas Reedas, surinkęs 28 taškus ir 13 atkovotų kamuolių. 23 taškus pelnė septynis tritaškius pataikęs Duncanas Robinsonas, 18 – Danisso Jenkinso sąskaitoje.
Detroito ekipa šiose rungtynėse žaidė be savo lyderio Cade'o Cunninghamo, vidutiniškai per rungtynes renkančio 27,5 taško ir atliekančio po 9,9 rezultatyvaus perdavimo. Iš viso „Pistons“ rungtynėse su „Bulls“ dėl įvairių priežasčių neturėjo 7 krepšininkų.
Čikagos komandai rungtynėse negalėjo padėti 21,4 taško, 9,6 atkovoto kamuolio ir 9,3 rezultatyviaus perdavimo vidurkius šį sezoną fiksuojantis Joshas Giddey.
Tai buvo jau ketvirtasis „Bulls“ pralaimėjimas iš eilės. Tuo tarpu „Pistons“ tapo pirmąja komanda Rytų konferencijoje, pasiekusia 10 pergalių ribą.
Kitos Čikagos klubo rungtynės numatytos naktį iš sekmadienio į pirmadienį su „Utah Jazz“.
Matas BuzelisChicago BullsDetroit Pistons
Rodyti daugiau žymių