Pasak „Green White Boys“, R. Kaunas „bandė trukdyti GWB bei organizuoto palaikymo augimui ir ieškojo asmeninės naudos“. Tuo pačiu fanai pareiškę prisijungiantys prie kultūros darbuotojų protesto „Aš (at)stovėsiu iki galo, o tu?“.
„Matome šiandienos valstybės problemas ir, kaip patriotiška grupuotė, negalime tylėti, – skelbiama pranešime. – Solidarizuojamės su kultūros atstovais, kurie tampa pilietiniu judėjimu ir plečia savo veikimo lauką, vienydama skirtingų sektorių tikslus ir vertybes.
Naujasis KAM ministras Robertas Kaunas mūsų grupuotei yra puikiai pažįstamas. Jis savo veiksmais skaldė „Žalgirio“ fanų bendruomenę, bandė trukdyti GWB bei organizuoto palaikymo augimui ir ieškojo asmeninės naudos.“
00:36 val. Lietuvos laiku Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovas savo „Facebook“ profilyje paviešino savo atsakymą kauniečiams.
„Šiaip yra liūdna, kad prisidengiant krepšiniu yra organizuojama politinė akcija“, – tokiu teiginiu savo atsaką pradeda R. Kaunas.
Prieš porą dienų priesaiką davęs R. Kaunas teigia, kad 2023-iaisiais išsiuntė laišką, kuriame apeliuoja į „Žalgirio“ rungtynėse „Green White Boys“ organizuojamą palaikymą, esą jis trukdę mačą stebėti abonementų turėtojams.
Paskelbtame laiške R. Kaunas kreipiasi į VšĮ „Žalgirio krepšinio centras“ ir nurodo, kad dėl „Green White Boys“ fanų užimtų vietų 114-115 sektoriaus abonementų turėtojai, tarp kurių – ir pats R. Kaunas, negalėjo patekti į savo vietas rungtynėse su Vilniaus „Rytu“, o klubas alternatyvaus sprendimo nepateikė.
Vis dėlto socialdemokratų politikas pareiškė, kad sporte politikuoti nenori:
„Aš suprantu, kad tikrai ne visiems patinka socialdemokratai. Suprantu, kad yra daug emocijų, dezinformacijos, pagiežos, bet ar politika turi ateiti į krepšinio aikštelę?
Per sportą darysime politiką, kaip tai vyksta Rytuose? Rimtai? Skaldysime Žalgirio bendruomenę?“
Savo įrašą R. Kaunas baigė teigdamas, kad prieš jį yra organizuojamas puolimas:
„Šiaip įdomu tai, kad pats, kartu su bendraminčiais, organizuodavau „Žalgirio“ klubo palaikymo išvykas užsienyje. Buvau vienas iš žmonių, atgaivinusių „Žalgirio“ garbės klubo sezono uždarymo šventę.
Tačiau tai nesvarbu. Jei esu socialdemokratas, jei esu politikas, o daliai GWB tai nepatinka - viskas, sportas baigėsi, prasideda puolimas“, – teigė naujasis Krašto apsaugos ministras.
