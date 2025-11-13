Neviltis – 533 dienas traumą besigydęs K. Evansas Eurolygoje sužaidė 2 minutes ir vėl nusiplėšė Achilo sausgyslę

Amerikietis dvikovoje Pirėjuje su Kauno „Žalgiriu“ griebėsi už kairės kojos ir palikdamas aikštelę su ekipos darbuotojų pagalba kartojo „negali būti, negali būti, kodėl man“.
Krepšininkas buvo išvežtas į ligoninę ir paaiškėjo blogiausias spėjimas – graikai skelbia, kad jam vėl plyšo Achilo sausgyslė. Tad sezonas, kuriam K.Evansas rengėsi pusantrų metų – baigtas. Medikų verdiktas – 10 mėnesių be krepšinio.
Tai buvo antrasis jo oficialus mačas po traumos – sekmadienį į Kardicos „Iaponiki“ krepšį per 19 minučių įmetė 15 taškų bei surinko 21 naudingumo balą.
2023 m. sausio 5 d. gynėjui Kauno „Žalgiryje“ plyšo dešinioji Achilo sausgyslė, o 2024 m. gegužės 26 d. jam trūko kelio girnelės raištis.
Kalbama, kad krepšininkas gali baigti karjerą, nes klubai nesiryš sudaryti sutarčių su traumas patiriančiu žaidėju.
Keenanas EvansasPirėjo OlympiakosKauno Žalgiris
