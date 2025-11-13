Neviltis – 533 dienas traumą besigydęs K. Evansas Eurolygoje sužaidė 2 minutes ir vėl nusiplėšė Achilo sausgyslę

Eurolyga 2025
2025-11-11
18:00
BC Dubai
BC Dubai
102
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
84
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
75
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
114
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
89
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:30
„Valencia“
„Valencia“
89
Madrido „Real“
Madrido „Real“
76
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
99
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
89
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
78
„Monaco“
„Monaco“
76
Rungtynių statistika
2025-11-11
22:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
95
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
101
Rungtynių statistika
2025-11-12
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
95
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
78
Rungtynių statistika
2025-11-12
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
80
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
72
Rungtynių statistika
2025-11-12
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
74
„Barcelona“
„Barcelona“
75
Rungtynių statistika
2025-11-13
21:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-11-13
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-13
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
„Valencia“
„Valencia“
2025-11-13
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-13
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-14
18:00
BC Dubai
BC Dubai
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-14
19:00
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-14
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-14
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-11-14
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-11-19
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Monaco“
„Monaco“
SportasKrepšinis

Neviltis – 533 dienas traumą besigydęs K. Evansas Eurolygoje sužaidė 2 minutes ir vėl nusiplėšė Achilo sausgyslę

2025 m. lapkričio 13 d. 00:19
Lrytas.lt
Pirėjo „Olympiakos“ komandos gynėjas ir praeityje Kauno „Žalgirio“ lyderis Keenanas Evansas trečiadienį sugrįžo į Eurolygos kovas 533 dienų traumos ir reabilitacijos, tačiau aikštėje išbuvo vos 2 minutes ir 1 sekundę. Vienoje iš atakų kovoje su Dustinu Sleva amerikietis lyg ir užlipo ant varžovo kojos ir susmuko iš skausmo.
Daugiau nuotraukų (1)
Amerikietis dvikovoje Pirėjuje su Kauno „Žalgiriu“ griebėsi už kairės kojos ir palikdamas aikštelę su ekipos darbuotojų pagalba kartojo „negali būti, negali būti, kodėl man“.
Krepšininkas buvo išvežtas į ligoninę ir paaiškėjo blogiausias spėjimas – graikai skelbia, kad jam vėl plyšo Achilo sausgyslė. Tad sezonas, kuriam K.Evansas rengėsi pusantrų metų – baigtas. Medikų verdiktas – 10 mėnesių be krepšinio.
Tai buvo antrasis jo oficialus mačas po traumos – sekmadienį į Kardicos „Iaponiki“ krepšį per 19 minučių įmetė 15 taškų bei surinko 21 naudingumo balą.
2023 m. sausio 5 d. gynėjui Kauno „Žalgiryje“ plyšo dešinioji Achilo sausgyslė, o 2024 m. gegužės 26 d. jam trūko kelio girnelės raištis.
Kalbama, kad krepšininkas gali baigti karjerą, nes klubai nesiryš sudaryti sutarčių su traumas patiriančiu žaidėju.
Keenanas EvansasPirėjo OlympiakosKauno Žalgiris
Rodyti daugiau žymių

