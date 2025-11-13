Paaiškėjo naujas „Barcelona“ treneris: grįžta pastaruosius 5 metus Rusijoje praleidęs strategas

Pasak „Mundo Deportivo“ žurnalisto Jose Ignacio Huguet, juo tapo 53-ejų Xavi Pascualis. Jis pasirašys trejų metų kontraktą. Tai kiek vėliau oficialiai patvirtino ir pats Barselonos klubas.
X. Pascualis pastaruosius penketą sezonų praleido Rusijoje, ten treniruodamas Sankt Peterburgo „Zenit“ ekipą. Ispanui tai nebus pirmasis kartas treniruojant „Barcą“ – jis tai darė 2008-2016 m. sezonais, o 2010 metais su Katalonijos ekipa laimėjo Eurolygą.
Derybos tarp X. Pascualio ir „Barcelona“ vadovybės truko keturias dienas. Pasak J. I. Huguet, naujasis komandos treneris pateikė du reikalavimus: įsigyti naują centrą ir suteikti finansines galimybes ateinančią vasarą perdėlioti komandą pagal savo viziją.
X. Pascualis komandą pradės treniruoti nuo kitos savaitės. Iki tol vyr. trenerio pareigas tiek Eurolygos rungtynėse su Bolonijos „Virtus“ penktadienį, tiek ir Ispanijos ACB lygos mače su Vitorijos „Baskonia“ sekmadienį užims asistentas Oscaras Orellana.
Su 6 pergalėmis per 10 turų „Barcelona“ šiuo metu Eurolygos turnyrinėje lentelėje dalijasi penktą poziciją su „Monaco, „Valencia Basket“, Atėnų „Panathinaikos“ ekipomis.
Ispanijos pirmenybėse situacija kiek keblesnė – vos dvi pergales per šešis turus pasiekusi Katalonijos ekipa rikiuojasi 11-a.