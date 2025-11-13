Paaiškėjo naujas „Barcelona“ treneris: grįžta pastaruosius 5 metus Rusijoje praleidęs strategas

Eurolyga 2025
2025-11-11
18:00
BC Dubai
BC Dubai
102
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
84
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
75
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
114
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
89
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:30
„Valencia“
„Valencia“
89
Madrido „Real“
Madrido „Real“
76
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
99
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
89
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
78
„Monaco“
„Monaco“
76
Rungtynių statistika
2025-11-11
22:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
95
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
101
Rungtynių statistika
2025-11-12
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
95
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
78
Rungtynių statistika
2025-11-12
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
80
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
72
Rungtynių statistika
2025-11-12
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
74
„Barcelona“
„Barcelona“
75
Rungtynių statistika
2025-11-13
21:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-11-13
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-13
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
„Valencia“
„Valencia“
2025-11-13
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-13
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-14
18:00
BC Dubai
BC Dubai
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-14
19:00
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-14
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-14
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-11-14
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-11-19
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Monaco“
„Monaco“
SportasKrepšinis

Paaiškėjo naujas „Barcelona“ treneris: grįžta pastaruosius 5 metus Rusijoje praleidęs strategas

2025 m. lapkričio 13 d. 12:26
Lrytas.lt
Dėl prastų rezultatų praėjusią savaitę trenerį Joaną Penarroyą atleidusi „Barcelona“ išsirinko jo įpėdinį.
Daugiau nuotraukų (4)
Pasak „Mundo Deportivo“ žurnalisto Jose Ignacio Huguet, juo tapo 53-ejų Xavi Pascualis. Jis pasirašys trejų metų kontraktą. Tai kiek vėliau oficialiai patvirtino ir pats Barselonos klubas.
X. Pascualis pastaruosius penketą sezonų praleido Rusijoje, ten treniruodamas Sankt Peterburgo „Zenit“ ekipą. Ispanui tai nebus pirmasis kartas treniruojant „Barcą“ – jis tai darė 2008-2016 m. sezonais, o 2010 metais su Katalonijos ekipa laimėjo Eurolygą.
Derybos tarp X. Pascualio ir „Barcelona“ vadovybės truko keturias dienas. Pasak J. I. Huguet, naujasis komandos treneris pateikė du reikalavimus: įsigyti naują centrą ir suteikti finansines galimybes ateinančią vasarą perdėlioti komandą pagal savo viziją.
X. Pascualis komandą pradės treniruoti nuo kitos savaitės. Iki tol vyr. trenerio pareigas tiek Eurolygos rungtynėse su Bolonijos „Virtus“ penktadienį, tiek ir Ispanijos ACB lygos mače su Vitorijos „Baskonia“ sekmadienį užims asistentas Oscaras Orellana.
Su 6 pergalėmis per 10 turų „Barcelona“ šiuo metu Eurolygos turnyrinėje lentelėje dalijasi penktą poziciją su „Monaco, „Valencia Basket“, Atėnų „Panathinaikos“ ekipomis.
Ispanijos pirmenybėse situacija kiek keblesnė – vos dvi pergales per šešis turus pasiekusi Katalonijos ekipa rikiuojasi 11-a.
BarcelonaEurolyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.