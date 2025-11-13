Sužaidus 7 minutes ir 44 sekundes 29-erių krepšininkas pasirodė aikštelėje. Po 2 minučių ir sekundės ją K. Evansas turėjo palikti po to, kai kovodamas dėl pozicijos su Dustinu Sleva sukniubo šaukdamas iš skausmo, griebdamasis už savo kairiosios čiurnos.
Paaiškėjo, kad K. Evansui plyšo Achilo sausgyslė. Tai – jau trečioji sezoną užbaigianti trauma per pastaruosius ketvertą gynėjo sezonų. Prieš tai dar atstovaujant Kauno „Žalgiriui“ amerikiečiui 2023-iųjų sausį plyšo Achilo sausgyslę, o kitą sezoną 2024-ųjų gegužę jam plyšo kelio girnelė.
Tuomet K. Evansui plyšo dešinės kojos Achilo sausgyslė, dabar – kairės.
„Vakar dienos pergalė prieš „Žalgirį“ po ilgo laikotarpio buvo pažymėta labai gražaus krepšnio. Ir tai pagrįstai niekam nerūpi“, – savo straipsnyje teigia vienas žymiausių Graikijos krepšinio žurnalistų Konstantinos Melayesas.
„Negalime kalbėti apie krepšinį, kad ir kiek norėtųsi. Ką čia prianalizuosi. „Olympiakos“ jau geriau būtų pralaimėję, bet išlaikę Evansą sveiką, – teigė „Sport24“ žurnalistas. – Jo komandos draugai nebeturėjo intereso žaisti krepšinį, jiems tai buvo nebeįdomu. Jie tiesiog autopiloto režimu atliko tai, kas buvo būtina.“
Palaikymo žinutes K. Evansui siuntė tiek Eurolygos žaidėjai, tiek ir komandos. Tuo pat metu Graikijoje yra prisimenamas ir lapkričio pradžioje pasinaudojant dirbtiniu intelektu sukurtas video, kuriame K. Evansas vaizduojamas kaip vaikiška žaislinė lėlė, sėdinga vežimėlyje.
Video greitai išpopuliarėjo tiek „TikTok“, tiek ir „Instagram“ platformose. Į video vienu metu sureagavo ir pats K. Evansas, komentaruose parašęs „Tai yra beprotiška“ (angl. This is crazy“).
Visgi dabar žvelgiant retrospektyviai šis video, skirtas pašiepti situaciją, gali kelti prieštaringus jausmus.
„Kiek kvailas turi būti, kad šiandien dalintumeis DI sukurtu video apie traumuoto Evanso lėlę, kai jis greičiausiai daugiau nebežais krepšinio. Ir jie juokėsi, o šita nesąmonė sklido kaip virusas“, – savo vertinimą pateikė K. Melayesas.
Keenanas Evansasdirbtinis intelektasPirėjo Olympiakos
Rodyti daugiau žymių