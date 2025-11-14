Orai
2025-11-11
18:00
BC Dubai
102
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:00
Stambulo „Fenerbahce“
84
Maccabi Playtika Tel Aviv
75
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:05
Hapoel Tel Aviv
114
Vitorijos „Baskonia“
89
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:30
„Valencia“
89
Madrido „Real“
76
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:30
Bolonijos „Virtus“
99
Stambulo „Anadolu Efes“
89
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:30
Belgrado „Partizan“
78
„Monaco“
76
Rungtynių statistika
2025-11-11
22:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
95
Atėnų „Panathinaikos“
101
Rungtynių statistika
2025-11-12
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
95
Kauno „Žalgiris“
78
Rungtynių statistika
2025-11-12
21:30
Milano „Olimpia“
80
Vilerbano ASVEL
72
Rungtynių statistika
2025-11-12
21:30
Miuncheno „Bayern“
74
„Barcelona“
75
Rungtynių statistika
2025-11-13
21:00
Stambulo „Fenerbahce“
74
Hapoel Tel Aviv
68
Rungtynių statistika
2025-11-13
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
91
„Monaco“
79
Rungtynių statistika
2025-11-13
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
90
„Valencia“
86
Rungtynių statistika
2025-11-13
21:45
Madrido „Real“
77
Atėnų „Panathinaikos“
87
Rungtynių statistika
2025-11-13
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
89
Vitorijos „Baskonia“
83
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
BC Dubai
95
Kauno „Žalgiris“
89
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Stambulo „Anadolu Efes“
48
Miuncheno „Bayern“
34
Rungtynių statistika
2025-11-14
21:00
Vilerbano ASVEL
Belgrado „Partizan“
2025-11-14
21:30
Milano „Olimpia“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-11-14
21:30
„Barcelona“
Bolonijos „Virtus“
2025-11-19
21:00
Vilerbano ASVEL
„Monaco“
2025-11-20
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
„Barcelona“
2025-11-20
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
BC Dubai
2025-11-20
21:30
Milano „Olimpia“
Hapoel Tel Aviv
2025-11-20
21:45
Madrido „Real“
Kauno „Žalgiris“
Sportas
Krepšinis
2025 m. lapkričio 14 d. 18:49
„Anadolu Efes“ namuose priima „Bayern“ ekipą
2025 m. lapkričio 14 d. 18:49
Lrytas.lt
Tiesiogiai
Stambulo „Anadolu Efes“ (3/7) namų Eurolygos rungtynėse susitinka su Miuncheno „Bayern“ (5/5) ekipa.
Daugiau nuotraukų (1)
Rungtynių eigą sekite Lrytas portale.
Turkijos ekipa su 3 laimėjimais užima 17-ąją vietą.
Miuncheno klubas turėdamas 5 pergales rikiuojasi 12-oje pozicijoje.
Praėjusiame sezone abi tarpusavio dvikovas laimėjo Kauno ekipa.
Stambulo Anadolu Efes
Miuncheno Bayern
Eurolyga