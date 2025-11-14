SportasKrepšinis

„Nevėžis–Paskolų klubas“ pristatė naująjį vadovą

2025 m. lapkričio 14 d. 21:20
Lrytas.lt
Kėdainių „Nevėžis–Paskolų klubas“ informuoja apie pasikeitimą klubo vadovybėje – direktoriaus pareigas palieka Justas Jankauskas, o naujuoju vadovu tampa Linas Vaigauskas.
Daugiau nuotraukų (1)
„Nors Kėdainių krepšinio klubui vadovavau neilgai, džiaugiuosi tuo, ką pavyko pasiekti kartu su komanda. Vienybė, auganti sirgalių bendruomenė ir vis stiprėjantis rėmėjų palaikymas – tai, kuo didžiuojamės.
Sprendimas pasitraukti nebuvo lengvas, tačiau klubui reikia viso dėmesio ir energijos, o šiuo metu turiu skirti ją ir kitoms veikloms. Nuoširdžiai dėkoju komandai, žaidėjams, rėmėjams ir visai Kėdainių bendruomenei už pasitikėjimą ir bendradarbiavimą.
Vadovavimo vairą perduodu Linui – tikiu, kad jo rankose klubas augs ir toliau džiugins savo sirgalius.“, – teigė buvęs klubo direktorius Justas Jankauskas.
„Esu dėkingas už pasitikėjimą ir galimybę prisijungti. Ateinu su stipria motyvacija tęsti pradėtą darbą ir užtikrinti, kad klubas turėtų tvirtą organizacinį pagrindą. Man svarbu skaidrumas, profesionalumas ir glaudus ryšys su sirgaliais.
Noriu, kad kiekvienas žaidėjas jaustųsi vertinamas, o kiekvienas gerbėjas – išgirstas. Esu pasiruošęs įsitraukti į klubo gyvenimą visu pajėgumu ir dirbti tam, kad klubas stabiliai augtų tiek aikštėje, tiek už jos ribų“,– kalbėjo naujasis klubo direktorius Linas Vaigauskas
Kėdainių NevėžisLietuvos krepšinio lyga (LKL)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.