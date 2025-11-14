SportasKrepšinis

„Panathinaikos“ išregistravo M. Grigonį iš savo sudėties Graikijos čempionate

2025 m. lapkričio 14 d. 19:21
Lrytas.lt
Nedaug laiko pasireikšti Atėnų „Panathinaikos“ ekipoje gaunantis Marius Grigonis negalės vilkėti komandos marškinėlių ir Graikijos krepšinio čempionate.
Daugiau nuotraukų (1)
Erginas Atamanas nusprendė vietoje lietuvio nacionaliniame čempionate registruoti laikinai prie komandos prisijungusį Kennethą Fariedą.
Tokį sprendimą reikėjo priimti dėl to, jog Graikijos lygoje gali būti registruoti 8 legionieriai.
Be K.Fariedo registruoti Graikijos kovoms yra Kendrickas Nunnas, Juancho Hernangomezas, Jerianas Grantas, T.J. Shortsas, Cedi Osmanas, Omeras Yurtsevenas ir Richaunas Holmesas.
Graikijos čempionate lietuvis fiksavo 7,8 taško, 1,8 atkovoto kamuolio, 1,3 rezultatyvaus perdavimo ir 8 naudingumo balų vidurkius.
Atėnų PanathinaikosErginas AtamanasGraikijos krepšinio čempionatas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.