„Panathinaikos“ išregistravo M. Grigonį iš savo sudėties Graikijos čempionate

Erginas Atamanas nusprendė vietoje lietuvio nacionaliniame čempionate registruoti laikinai prie komandos prisijungusį Kennethą Fariedą.
Tokį sprendimą reikėjo priimti dėl to, jog Graikijos lygoje gali būti registruoti 8 legionieriai.
Be K.Fariedo registruoti Graikijos kovoms yra Kendrickas Nunnas, Juancho Hernangomezas, Jerianas Grantas, T.J. Shortsas, Cedi Osmanas, Omeras Yurtsevenas ir Richaunas Holmesas.
Graikijos čempionate lietuvis fiksavo 7,8 taško, 1,8 atkovoto kamuolio, 1,3 rezultatyvaus perdavimo ir 8 naudingumo balų vidurkius.