D. Motiejūno klubui – Eurolygos bauda

Lyga oficialiai paskelbė, kad skiria 7000 eurų baudą už rungtynėse su Atėnų „Panathinaikos“, kuriai atstovauja Marius Grigonis, metu fanų šaukiamas skanduotes.
Tuo pačiu pranešimu buvo iškomunikuota, kad tokia pačia pinigų suma yra nubaudžiama ir Pirėjo „Olympiakos“ komanda. Graikų ekipai bauda paskirta už tokį patį nusižengimą – įžeidžiančias fanų skanduotes.
Verta pažymėti, kad „Crvena Zvezda“ ir „Olympiakos“ fanų bendruomenėse yra broliški klubai, palaikantys vieni kitus tarptautinėse arenose. Šį sezoną ganėtinai dažnai tiek vieno, tiek ir kito klubo rungtynėse galima išgirsti šių giminingų organizacijų skanduotes: „Crvena Zvezda“ fanai skanduoja „Olympiakos! Olympiakos!“, o tuo pačiu savo klubo rungtynėse atsako ir Pirėjo ekipos sirgaliai, skanduodami serbų klubo vardą.
Su 8 pergalėmis per 11 rungtynių „Crvena Zvezda“ šiuo metu su Tel Avivo „Hapoel“ dalijasi pirmąją Eurolygos turnyrinės lentelės poziciją. „Olympiakos“ komanda turi savo sąskaitoje viena pergale mažiau, tačiau jų penktadienį dar laukia rungtynės Milano „Emporio Armani“.
Belgrado Crvena ZvezdaDonatas MotiejūnasPirėjo Olympiakos
