Eurolyga 2025
2025-11-11
18:00
BC Dubai
102
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:00
Stambulo „Fenerbahce“
84
Maccabi Playtika Tel Aviv
75
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:05
Hapoel Tel Aviv
114
Vitorijos „Baskonia“
89
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:30
„Valencia“
89
Madrido „Real“
76
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:30
Bolonijos „Virtus“
99
Stambulo „Anadolu Efes“
89
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:30
Belgrado „Partizan“
78
„Monaco“
76
Rungtynių statistika
2025-11-11
22:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
95
Atėnų „Panathinaikos“
101
Rungtynių statistika
2025-11-12
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
95
Kauno „Žalgiris“
78
Rungtynių statistika
2025-11-12
21:30
Milano „Olimpia“
80
Vilerbano ASVEL
72
Rungtynių statistika
2025-11-12
21:30
Miuncheno „Bayern“
74
„Barcelona“
75
Rungtynių statistika
2025-11-13
21:00
Stambulo „Fenerbahce“
74
Hapoel Tel Aviv
68
Rungtynių statistika
2025-11-13
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
91
„Monaco“
79
Rungtynių statistika
2025-11-13
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
90
„Valencia“
86
Rungtynių statistika
2025-11-13
21:45
Madrido „Real“
77
Atėnų „Panathinaikos“
87
Rungtynių statistika
2025-11-13
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
89
Vitorijos „Baskonia“
83
Rungtynių statistika
2025-11-14
18:00
BC Dubai
Kauno „Žalgiris“
2025-11-14
19:00
Stambulo „Anadolu Efes“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-14
21:00
Vilerbano ASVEL
Belgrado „Partizan“
2025-11-14
21:30
Milano „Olimpia“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-11-14
21:30
„Barcelona“
Bolonijos „Virtus“
2025-11-19
21:00
Vilerbano ASVEL
„Monaco“
2025-11-20
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
„Barcelona“
2025-11-20
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
BC Dubai
2025-11-20
21:30
Milano „Olimpia“
Hapoel Tel Aviv
2025-11-20
21:45
Madrido „Real“
Kauno „Žalgiris“
SportasKrepšinis

D. Motiejūno klubui – Eurolygos bauda

2025 m. lapkričio 14 d. 14:23
Lrytas.lt
Donato Motiejūno atstovaujama Belgrado „Crvena Zvezda“ komanda buvo nubausta Eurolygos.
Lyga oficialiai paskelbė, kad skiria 7000 eurų baudą už rungtynėse su Atėnų „Panathinaikos“, kuriai atstovauja Marius Grigonis, metu fanų šaukiamas skanduotes.
Tuo pačiu pranešimu buvo iškomunikuota, kad tokia pačia pinigų suma yra nubaudžiama ir Pirėjo „Olympiakos“ komanda. Graikų ekipai bauda paskirta už tokį patį nusižengimą – įžeidžiančias fanų skanduotes.
Verta pažymėti, kad „Crvena Zvezda“ ir „Olympiakos“ fanų bendruomenėse yra broliški klubai, palaikantys vieni kitus tarptautinėse arenose. Šį sezoną ganėtinai dažnai tiek vieno, tiek ir kito klubo rungtynėse galima išgirsti šių giminingų organizacijų skanduotes: „Crvena Zvezda“ fanai skanduoja „Olympiakos! Olympiakos!“, o tuo pačiu savo klubo rungtynėse atsako ir Pirėjo ekipos sirgaliai, skanduodami serbų klubo vardą.
Su 8 pergalėmis per 11 rungtynių „Crvena Zvezda“ šiuo metu su Tel Avivo „Hapoel“ dalijasi pirmąją Eurolygos turnyrinės lentelės poziciją. „Olympiakos“ komanda turi savo sąskaitoje viena pergale mažiau, tačiau jų penktadienį dar laukia rungtynės Milano „Emporio Armani“.
Belgrado Crvena ZvezdaDonatas MotiejūnasPirėjo Olympiakos
